La nouvelle fuite du Galaxy S10 Lite réaffirme les spécifications clés du téléphone

Samsung devrait bientôt dévoiler deux nouveaux téléphones phares abordables: Galaxy S10 Lite et Galaxy Note 10 Lite. Avant leur dévoilement officiel, une publication allemande WinFuture.de a partagé presque la fiche technique complète du Galaxy S10 Lite.

Selon le rapport, le Galaxy S10 Lite dispose d'un écran Super AMOLED Infinity-O de 6,7 pouces avec une résolution FHD + et un rapport d'aspect de 20: 9. Le téléphone sera alimenté par un chipset Qualcomm Snapdragon 855, associé à 8 Go de RAM et 128 Go de stockage. Comme la plupart des téléphones Samsung, il aura un emplacement pour carte microSD pour une extension de stockage supplémentaire jusqu'à 1 To.

À l'arrière du téléphone, une configuration de triple caméra avec une caméra principale de 48 MP. Le capteur 48MP sera doté d'un "tilt-OIS", ce qui permet à l'objectif d'être incliné de quelques degrés dans différentes directions pour compenser le tremblement. Le Galaxy S10 Lite aura également un objectif ultra-large 12MP et un objectif macro 5MP. Installé dans la découpe de perforation à l'avant du téléphone sera une caméra selfie 32MP.

Comme les fuites précédentes l'ont prétendu, le Galaxy S10 Lite emballera une batterie massive de 4500 mAh et prendra en charge une charge rapide de 45 W. Sur le plan logiciel, il fonctionnera sous Android 10, avec le skin One UI 2.0 de Samsung en haut.

En plus des spécifications du téléphone, le rapport affirme également que le S10 Lite coûtera 680 euros en Europe du Sud. Il sera disponible en trois couleurs: noir, blanc et bleu. Même si une date de lancement spécifique n'a pas encore été confirmée, le Galaxy S10 devrait être lancé en Europe dans les prochains jours.