La nouvelle fuite du Galaxy S11 taquine l'incroyable nouveau design d'écran du téléphone – .

La série Galaxy S11 sera dévoilée dans environ deux mois, selon des rapports récents, et nous n'avons aucune raison de croire que Samsung s'écartera de son événement de lancement en février pour le produit phare. Un grand nombre de fuites qui ont jusqu'à présent détaillé tous les aspects du téléphone prennent également en charge ce délai de lancement. Depuis quelques années, chaque téléphone Samsung principal a fait l'objet d'une fuite très détaillée dans les mois qui ont précédé son lancement. La même chose s'est produite avec le Galaxy S11, dont la conception et les spécifications principales ont été présentées dans plusieurs rapports de différentes sources. La dernière fuite nous montre la version finale d'une pièce du Galaxy S11, qui, si elle est précise, nous dit exactement à quoi ressemblera l'affichage du téléphone.

L'affichage, bien sûr, est l'aspect le plus important de chaque téléphone, et la plupart des téléphones proposent différentes versions de conceptions d'affichage tout écran. C'est parce que nous attendons toujours que les fabricants de smartphones proposent le téléphone tout écran parfait, un appareil qui n'aura pas de trous, d'encoches ou de caméras pop-up car l'objectif selfie sera placé sous la vitre.

Le Galaxy S11 pourrait nous rapprocher encore plus de ce type d'écran que le Galaxy S10 et le Note 10. Le téléphone aura un écran perforé comme ses prédécesseurs, avec l'appareil photo placé au centre, comme sur le Note 10. Les côtés seront être courbe, mais c'est déjà une donnée. Plus intéressants sont les cadres supérieurs et inférieurs, qui pourraient être encore plus fins qu'auparavant.

Leaker de confiance Univers de glace, qui a posté plusieurs détails sur le Galaxy S11 sur Twitter, est de retour avec un tweet qui nous montre des images d'une coque Galaxy S11:

Coque Galaxy S11, c'est la version finale. La pochette n'est pas un film protecteur, c'est une référence pour le film protecteur. La couverture est plus proche de la vraie conception du téléphone. Le «front» et le «menton» du S11 sont très optimistes. pic.twitter.com/TFdH1oHNls – Univers de glace (@UniverseIce) 20 décembre 2019

Ce n'est pas un film d'écran, a déclaré l'initié, mais une référence pour un. Ce qui est remarquable, c'est la situation de la lunette. Nous avons des cadres supérieurs et inférieurs très minces sur celui-ci, et le Galaxy S11 pourrait être le premier téléphone Samsung à offrir une conception d'écran presque parfaite.

Le design de la coque du Galaxy S11 ci-dessus semble suggérer que le haut-parleur supérieur a peut-être été remplacé par la technologie du son sur écran. Il y a quelques jours, j'ai émis l'hypothèse que l'écran entier du Galaxy S11 pourrait être transformé en haut-parleur, une technologie que Samsung a déjà développée. La suppression du haut-parleur en haut permettrait à Samsung de rétrécir davantage les cadres supérieurs. De plus, l'absence de la prise casque en bas pourrait aider Samsung à réduire la taille du cadre inférieur. Samsung, cependant, n'a pas encore confirmé cela. Mais vous pouvez comparer les pièces du Galaxy S11 qui ont fui avec le design du Galaxy S10 (image du haut) pour voir à quel point les lunettes du S11 pourraient être plus petites.

Source de l'image: Zach Epstein, .