La nouvelle Galaxy Tab A de Samsung est une tablette à 279 $ avec un écran de 8,4 pouces et un LTE

Si vous êtes à la recherche d’une petite tablette relativement bon marché avec une connectivité toute la journée, que vous soyez à la maison ou non, Samsung a quelque chose à vous montrer. La dernière tablette de la société, la Galaxy Tab A, commence à 279 $ et est livrée avec LTE intégrée.

La taille de la tablette est de 8,4 pouces très gérable et elle arbore un écran 1900×1200 avec un rapport d’aspect de 16:10. Ce n’est pas censé être la plus jolie chose au monde, cependant, il y a donc une bonne dose de lunettes sur les quatre côtés de l’écran, qui est également l’endroit où vous trouverez la seule caméra frontale de 5 MP. Cela est complété par un tireur 8MP à l’arrière.

Sous le capot, vous trouverez un Exynos 7904, décidément parmi les offres de milieu de gamme de Samsung. Cela est associé à une généreuse batterie de 5000 mAh qui, selon Samsung, vous durera environ 10 heures, ainsi qu’à 3 Go de RAM et 32 ​​Go de stockage, qui peuvent être étendus via un slot microSD.

Meilleurs outils d’apprentissage en ligne pour les enfants: ABCmouse, Reading IQ, et plus

Alors que tout va bien, du moins, du côté logiciel, il y a au moins quelques décisions … discutables. Il est livré avec une variante de One UI construite sur Android 9.0 Pie. En mars 2020, alors que Google est déjà en train de tester des versions de test pour Android 11, cela va presque certainement détourner de nombreux utilisateurs. Il ne prend pas non plus en charge DeX, la fonctionnalité de chapiteau du géant coréen qui permet à ses appareils mobiles d’être utilisés comme remplacements partiels d’ordinateurs portables.

Au moins, il dispose d’un port USB-C et d’une prise casque.

La Galaxy Tab A est déjà disponible à l’achat sur le site Web de Samsung pour 279 $. Pour le moment, seul le modèle Verizon est en stock, mais T-Mobile, AT&T, Sprint et US Cellular auront également bientôt leurs propres variantes.