La nouvelle liste d’amis de Google Play Games vous permet de jouer avec les autres et de comparer les réalisations

Les fonctionnalités multijoueurs au tour par tour de Play Games ont été fermées il y a seulement quelques jours, mais Google ajoute à la place un ensemble de nouvelles fonctionnalités sociales à l’application. Comme nous le soupçonnions déjà en raison de certaines chaînes trouvées dans le code source de Play Games, une mise à jour côté serveur a apporté une nouvelle section sociale avec une liste d’amis à l’application, ce qui facilite la comparaison de vos réalisations et des jeux auxquels vous jouez.

La gauche: Ancien onglet Profil. Milieu: Nouvelle section sociale avec liste d’amis. Droite: Profil ami.

Lorsque vous ouvrez l’application pour la première fois après la mise à jour, vous verrez que l’onglet Profil a été remplacé par Social. Lorsque vous appuyez dessus, vous serez amené à une expérience d’intégration qui vous demandera vos paramètres de confidentialité préférés. Vous pouvez choisir parmi trois options pour définir qui peut voir votre activité de jeu sur votre profil: seulement vous, vos amis ou tout le monde. À l’étape suivante, il est possible de donner accès aux jeux à votre liste d’amis afin de pouvoir facilement y jouer avec vos pairs.

Le processus d’intégration lorsque vous ouvrez l’onglet Social pour la première fois.

Une fois que tout est configuré, vous pouvez inviter des amis via un lien ou sélectionner l’une des suggestions affichées dans l’onglet Amis. Lorsque vous appuyez sur l’un de vos contacts dans la liste, vous verrez une comparaison entre vos niveaux et les jeux auxquels ils ont joué en dernier. Les jeux que vous avez tous les deux sont présentés dans une section supplémentaire. Toutes les entrées sont accompagnées de liens de téléchargement ou de lecture, selon que vous les avez ou non sur votre téléphone.

Les nouvelles fonctionnalités sociales ont déjà été largement déployées en tant que mise à jour côté serveur. Si vous ne les avez pas encore reçues, vous devrez attendre un peu ou vous pourriez avoir besoin d’une version plus récente de l’application, que vous pouvez obtenir sur le Play Store ou sur APK Mirror.

Merci: Johny, Ibrahim, Eduardo