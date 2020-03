La nouvelle montre intelligente d’Oppo a une ressemblance frappante avec l’Apple Watch

Oppo / Weibo

Mise à jour, 3 mars 2020 (1 h 22 HE): Oppo a officiellement révélé la date de lancement de sa première montre connectée. La montre Oppo sera lancée aux côtés du smartphone Oppo Find X2 le 6 mars à 4 h 30 HE. La société a fait l’annonce sur Twitter et a également publié une image de la montre. Vous pouvez voir ce tweet ci-dessous.

Il est temps de dire bonjour à #OPPOWatch. 👀

Dévoilé lors de l’événement de lancement # OPPOFindX2 le 6 mars à 10h30 CET. ⏰ pic.twitter.com/IwbOJnHoyg

– OPPO (@oppo) 2 mars 2020

Comme prévu, l’image montre une montre intelligente qui ressemble étrangement à l’Apple Watch, sans la couronne numérique latérale. Nous pouvons recueillir à partir de l’image que la montre Oppo pourra émettre et recevoir des appels. Il est prévu que l’appareil fonctionne sur WearOS de Google, mais rien n’est confirmé pour l’instant.

Nous mettrons à jour cet article au fur et à mesure que nous en saurons plus sur la montre Oppo.

Article original, 30 janvier 2020 (5 h 54 HE): Le vice-président d’Oppo, Brian Shen, s’est rendu sur la plate-forme chinoise de médias sociaux Weibo pour partager la première image de la prochaine montre connectée de l’entreprise. Et voilà! Nous avons un autre clone d’Apple Watch sur nos mains.

Comme vous pouvez le voir dans l’image (ci-dessus) de la smartwatch Oppo taquinée par Shen, elle ressemble beaucoup à son homologue d’Apple. Heureusement, il existe une différence frappante dans le type de boutons de navigation qu’il arbore.

La montre Oppo a deux boutons sur le côté au lieu d’une couronne et d’un bouton que abrite l’Apple Watch. Nous n’observons pas le côté gauche de la montre, il est donc possible (mais peu probable) qu’il y ait une couronne ici de toute façon. Sinon, l’écran, comme le note Shen, est incurvé sur les côtés, contrairement à l’Apple Watch Series 5.

Il semble également qu’il y ait une sorte de voyant vert sur l’un des boutons de la montre. Un trou de microphone repose entre les deux boutons.

Shen ne dit pas grand-chose d’autre sur le portable, mais il a précédemment confirmé qu’il sera lancé au premier trimestre de cette année. Nous pourrions nous attendre à ce que la montre apparaisse au MWC 2020, à moins que la récente épidémie de coronavirus ne retarde les plans d’Oppo.

Sur une autre note, combien de clones d’Apple Watch devrons-nous voir avant que les entreprises ne réalisent qu’elles doivent faire quelque chose de différent? Récemment, nous avons vu la Mi Watch et Amazfit GTS soutenues par Xiaomi arborer des conceptions similaires. Les deux avaient même des couronnes pour compléter le look Apple-esque. Sans parler des innombrables autres dopplegangers Apple bon marché comme ceux-ci.

Quoi qu’il en soit, à part son design évidemment emprunté, nous attendons avec impatience la façon dont Oppo différenciera sa montre intelligente en termes de fonctionnalités. Nous attendons les capacités habituelles de suivi de la condition physique, la connectivité cellulaire et peut-être un capteur ECG. Que pourrait apporter de plus Oppo? Nous vous mettrons à jour dès que nous en saurons plus.