La nouvelle montre intelligente TAG Heuer Connected Wear OS comprend un Wear 3100, un écran en verre saphir et des boîtiers en titane ou en acier, coûte tout l’argent

TAG Heuer vient de dévoiler une “nouvelle génération” de ses montres connectées haut de gamme fonctionnant avec Wear OS. Avec des boîtiers en acier inoxydable ou en titane, un écran OLED rond, une batterie 430mAh, NFC, GPS, un moniteur de fréquence cardiaque et un SoC Snapdragon Wear 3100 mis à jour, il a tout pour ainsi dire – et cela coûtera tout l’argent aussi. Les prix commencent à 1 800 $ pour la version “de base” avec un bracelet en caoutchouc noir. Il est disponible dès maintenant pour commander en ligne «dans toutes les régions» et commencera à apparaître dans certains détaillants demain, le vendredi 13.

Les spécifications générales sont les suivantes:

Si l’intégration Google Fit par défaut de Wear OS ne suffit pas, il existe également une nouvelle application compagnon TAG Heuer Sports qui fournit un suivi ostensiblement amélioré (ou au moins quelque peu différent) pour le golf, la course, le cyclisme, la marche et d’autres “sessions” sans nom.

Ces nouveaux modèles sont également livrés avec une nouvelle application chronomètre, “rendant hommage à l’héritage chronométrique de la marque” – vous ne pouvez pas inventer ce genre de choses. Il bénéficie d’une «précision à la milliseconde près» et d’une «interface de réglages sur mesure». Comme on peut s’y attendre d’un produit de luxe, il est assemblé en France et en Suisse.

Espérons que cette nouvelle version accélère les choses par rapport aux incarnations précédentes de la ligne, qui arborent des spécifications beaucoup plus anciennes. Vous pouvez en savoir plus sur cette dernière génération de la montre connectée connectée ou même en acheter une sur le site de TAG Heuer.