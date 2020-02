La nouvelle Nintendo Switch Lite Coral Pink arrive le 3 avril

L’année dernière, Nintendo a égayé nos vies avec sa gamme de systèmes de jeu Switch Lite portables. Ces appareils sont plus petits que le Switch d’origine, se sentent bien dans vos mains et offrent plus de couleurs pastel par rapport à la couleur néon des Joy-Cons du Switch d’origine. Ils sont parfaits pour jouer en déplacement et sont un excellent achat pour les adultes et les enfants.

Nintendo a récemment annoncé qu’une nouvelle couleur serait ajoutée à la famille des ordinateurs de poche et a dévoilé le Coral Switch Lite, qui sera disponible à l’achat à partir du 3 avril 2020. Il semble approprié que ce système de jeu aux couleurs pastel rejoigne les rangs de Nintendo près de Pâques. Il fera un cadeau de printemps approprié, que ce soit pour vous-même ou pour un membre de la famille.

Une nouvelle touche de couleur rejoint la gamme #NintendoSwitchLite! La console Nintendo Switch Lite corail dynamique et ludique arrive le 4/3! pic.twitter.com/bZwdrPMm1R

– Nintendo of America (@NintendoAmerica) 18 février 2020

Comme avec les autres Switch Lites, celui-ci se vendra 200 $ et fonctionnera avec une grande bibliothèque de jeux Nintendo Switch. Cependant, comme il n’a pas de Joy-Cons détachable, certains jeux ne fonctionneront pas aussi bien sur ce petit Switch. Que vous soyez un collectionneur Nintendo cherchant à posséder tous les modèles de différentes couleurs, ou quelqu’un qui envisage d’acheter un Switch Lite, ce nouvel ordinateur de poche de couleur heureuse fera un excellent achat.

Vous pourrez l’emporter avec vous lors de vos déplacements et y jouer pratiquement n’importe où. Et lorsqu’elles ne sont pas utilisées, les couleurs vives peuvent éclairer une pièce lorsqu’elles sont affichées sur votre media center ou votre table de bout. Si vous envisagez d’acheter ce nouveau Switch Lite, nous vous recommandons également d’obtenir un support et un ensemble de Joy-Cons, afin que vous puissiez jouer à des jeux multijoueurs plus facilement avec un ami.