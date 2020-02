La nouvelle notification Google vous donne un aperçu quotidien des actions que vous suivez

La relation entre Google et Google Assistant avec les actions a été pour le moins désordonnée. Même si vous pouvez ajouter des actions et afficher votre portefeuille dans les paramètres de l’Assistant, vous ne pouvez pas lui demander de vous dire où en sont vos actions sans intégrer des tiers. Mais il y a un certain mouvement, car l’application Google a commencé à envoyer des notifications quotidiennes soigneusement regroupées à certaines personnes, leur donnant un aperçu de la façon dont leurs investissements se portent.

Nous ne savons pas si ces types de notifications sont entièrement nouveaux, car la liste de surveillance des actions fait partie de Google depuis des siècles – la composition visuelle a certainement changé, car vous receviez une énorme carte par stock dans le passé. La refonte vous donne un aperçu groupé soigneusement organisé des capitaux qui vous intéressent et rend les détails sur chaque mouvement du marché pertinent disponibles lorsque vous appuyez sur la notification.

Si vous n’avez pas encore organisé votre liste de surveillance, rendez-vous sur la recherche financière de Google ou recherchez une entreprise que vous souhaitez surveiller, comme Alphabet, et appuyez sur le bouton plus à côté des résultats pour les ajouter à votre portefeuille.

Un autre exemple de la notification sur un téléphone Google Pixel.

Étant donné qu’il s’agit d’un déploiement côté serveur, vous ne pouvez rien faire pour accéder à la fonctionnalité, sauf pour faire preuve de patience. Il peut être utile de télécharger la version bêta de l’application Google, mais nous ne pouvons rien promettre. Il est disponible sur APK Mirror ou en le sélectionnant sur le Play Store. Espérons que nous pourrons bientôt également demander à l’Assistant un aperçu de nos actions sans recourir à des tiers.

Merci: Moshe, Anthony Maki