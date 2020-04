La nouvelle option «masquer la chanson» de Spotify permettra aux abonnés Premium de modifier les listes de lecture (mise à jour: déploiement)

Cette histoire a été initialement publiée le 2020/04/16

10h19 PDT le 16 avril 2020 et dernière mise à jour 2020/04/17

1 h 36 PDTA 17 avril 2020.

Spotify donne à ses clients abonnés Premium la possibilité de masquer des chansons qu’ils ne veulent pas entendre dans plus de types de listes de lecture. Une nouvelle option “masquer la chanson” dans le menu contextuel à trois points vous permettra de sauter une piste spécifique avant d’y accéder.

Spotify ouvre lentement la liberté de l’utilisateur avec des fonctionnalités comme celles-ci. L’année dernière, Spotify nous a donné la possibilité de bloquer les artistes que nous ne voulions pas écouter (et, par conséquent, de soutenir indirectement avec de l’argent via des pièces), et certains types de listes de lecture, comme les listes générées dynamiquement Daily Mix, vous permettent déjà marquez une piste à sauter avant d’y accéder – bien que cela signifie dire à Spotify que vous n’aimez pas la chanson, ce qui n’est pas toujours vrai. La nouvelle option “masquer la chanson” vous permettra également de les masquer plus tard si vous le souhaitez.

Une fonctionnalité similaire, avec une option portant le même nom, semble avoir existé pendant un certain temps pour les comptes Spotify gratuits, et nous ne savons pas pourquoi elle n’était pas disponible pour les utilisateurs Premium – peut-être que la société pensait à l’origine la possibilité de marquer des chansons / artistes non aimés étaient équivalents.

L’un des principaux avantages de Spotify par rapport aux autres services est le nombre vraiment énorme de listes de lecture générées par les utilisateurs, faciles à parcourir et à rechercher directement dans l’application. (Je harcèle mes collègues avec mes listes de lecture tout le temps – je suis sûr qu’ils l’aiment même lorsqu’ils disent qu’ils ne le font pas.) Cette nouvelle fonctionnalité peut sembler petite, mais cela signifie que vous pouvez personnaliser les listes de lecture que vous trouvez et comme sans avoir à refaire complètement ou à dupliquer votre propre version légèrement modifiée.

Jusqu’à présent, nous ne voyons pas le nouveau paramètre “masquer la chanson” dans le menu contextuel à trois points sur aucun de nos appareils, mais similaire, mais il semble qu’il sera bientôt déployé.

Déploiement

La fonctionnalité est désormais déployée pour les utilisateurs de Spotify. Il est en direct pour moi sur la dernière v8.5.55.848 de l’application, mais je l’ai également repéré sur la version précédente avant la mise à jour. Vous pouvez voir l’option “Masquer cette chanson” dans le menu à trois points, et après l’avoir appuyée, la chanson s’affiche en grisé dans la liste de lecture. Si vous changez d’avis, vous pouvez toujours afficher la chanson.