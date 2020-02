La nouvelle prise intelligente d’Eve pour HomeKit est désormais disponible

À la suite d’une annonce au CES 2020 le mois dernier, la prise intelligente de deuxième génération d’Eve est désormais disponible. La nouvelle Eve Energy vient quatre ans après l’original, qui était la première prise intelligente de surveillance d’énergie Bluetooth HomeKit sur le marché.

Allumez et éteignez les appareils de n’importe où. Sachez combien d’énergie ils utilisent. Et faites-les prendre vie tout seuls.

Arborant un nouveau design plus fin, l’Eve Energy ne bloque plus l’accès aux deux prises dans une prise nord-américaine standard. Cependant, la nouvelle Energy conserve le même style en plastique blanc, la surveillance de l’énergie et le Bluetooth, ce qui crée une connexion privée et directe à HomeKit sans avoir besoin d’un hub supplémentaire.

Une fois l’Energy connecté à HomeKit, des commandes peuvent être envoyées pour allumer ou éteindre la prise via l’application Home ou via la voix avec Siri. Puisqu’il utilise Bluetooth pour la connectivité, un concentrateur HomeKit, tel qu’un Apple TV ou HomePod est requis pour un contrôle hors domicile. Des fonctionnalités de surveillance de l’énergie sont disponibles via l’application Eve for HomeKit.

La mise à jour Eve Energy est maintenant disponible sur evehome.com pour 39,95 $, avec une sortie attendue sur Amazon bientôt car le produit est répertorié comme actuellement indisponible.