La nouvelle promo «Happy Hour Across America» de Sling vous offre la télévision gratuite tous les soirs

Sling a lancé un certain nombre de promotions pour essayer de garder les gens à la maison, et la dernière nouveauté du service de streaming est une nouvelle promotion Happy Hour Across America. L’idée ici est un peu différente, mais c’est plutôt cool. Fondamentalement, Sling TV offre un accès gratuit à son service de streaming à partir de 17 heures. HNE jusqu’à minuit HNE tous les jours afin que vous puissiez vous connecter après le travail et vous connecter gratuitement aux actualités.

Le président du groupe de Sling, Warren Schlichting, a déclaré:

“Puisque nous ne pouvons pas vous servir une boisson ou un panier d’ailes chaudes, nous introduisons un nouveau type de happy hour – la télévision” à la maison “tous les soirs. Tout comme un vrai happy hour, la télévision est souvent une expérience partagée. Alors, prenez votre rafraîchissement préféré, connectez-vous avec vos amis et votre famille et préparez ces discussions de groupe. “

Le démarrage est super simple. Tout ce que vous avez à faire est de visiter la nouvelle page d’inscription de Sling et de commencer. Comme certaines des promotions précédentes, vous n’avez pas besoin d’une carte de crédit pour utiliser le service, c’est donc vraiment gratuit. Bien sûr, si vous finissez par aimer Sling, vous pouvez vous abonner à un plan mensuel à seulement 25 $ pour le premier mois et 35 $ par mois par la suite.

La promotion vous donne accès au service Sling’s Blue, qui comprend 50 chaînes en direct, un DVR gratuit et l’accès à de nombreux programmes à la demande. Avec cette promotion, vous pourrez assister à de nouvelles saisons de plusieurs émissions, notamment:

Première de la saison 16 de Deadliest Catch (Discovery) – mardi 14 avril

Property Brothers: Forever Home (HGTV) première de la saison 3 – mer. 15 avril

Real Housewives of Beverly Hills (Bravo) première saison 10 – mer. 15 avril

What We Do in the Shadows (FX) première saison 2 – mer. 15 avril

Real Housewives of New York City (Bravo) saison 12, épisode 3 – jeudi 16 avril

Keeping Up with the Kardashians (E!) Saison 18, épisode 4 – Jeudi 16 avril

90 Day Fiancé: Self-Quarantined (TLC) première série limitée – lun. 20 avril

Better Call Saul (AMC) finale de la saison 5 – lundi 20 avril

