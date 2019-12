La nouvelle rumeur selon Galaxy Fold 2 affirme que le téléphone aura un écran en verre

Samsung avait déposé des demandes de marque pour "Ultra Thin Glass" auprès de l'Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle, suggérant que la société pourrait utiliser des écrans en verre au lieu de plastique pour ses futurs téléphones pliables. Maintenant, l'initié de l'industrie Ice Universe a affirmé dans un nouveau tweet que le Galaxy Fold 2 utiliserait en effet une couverture en verre ultra-mince.

Il peut être confirmé que le Galaxy Fold2 qui a fui il y a peu utilisera pour la première fois au monde un couvercle en verre ultra-mince, remplaçant les matières plastiques. L'écran semble plus plat et présente moins de rides. En fait, c'est le bon matériau de couverture pour les téléphones pliables. pic.twitter.com/BS73BCsA4N

– Univers de glace (@UniverseIce) 24 décembre 2019

Pour soutenir les nouvelles informations, le pronostiqueur a inclus une image divulguée du Galaxy Fold 2 qui avait refait surface récemment. Ice Universe affirme que c'est parce que l'appareil utilise un couvercle en verre ultra-mince que l'écran semble moins froissé par rapport au Galaxy Fold. Si l'on en croit les dernières informations, le Galaxy Fold 2 sera le premier téléphone pliable au monde à utiliser un écran en verre ultra-mince.

Obtenez deux Samsung Galaxy S10 pour le prix d'un!

Cependant, le passage à un couvercle en verre ultra-mince ne rendra pas nécessairement le Galaxy Fold 2 plus durable que le Galaxy Fold. Comme le souligne un rapport publié par ETNews en octobre de cette année, le verre ultra-mince est en fait plus fragile que le polymide transparent. Il est également plus coûteux à fabriquer et les taux de rendement seraient également plus bas.

Si les images en direct récemment divulguées de l'appareil ne sont pas fausses, le Galaxy Fold 2 sera livré avec un écran de 6,7 pouces à pliage vertical avec une découpe de perforation en haut. Selon les rumeurs, il devrait être officialisé le même jour que la série Galaxy S11 et son prix pourrait être inférieur à 1000 $.