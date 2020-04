La nouvelle version bêta d’iOS 13.4.5 ajoute une option pour partager des chansons Apple Music sur Instagram et Facebook Stories

Apple a publié aujourd’hui les premières versions bêta des prochaines mises à jour iOS et iPadOS 13.4.5, et bien que le nouveau logiciel semble se concentrer principalement sur les corrections de bogues, il existe au moins une nouvelle fonctionnalité.

Lorsque vous écoutez une chanson dans Apple Music, appuyez sur le bouton Partager, puis sélectionnez Instagram pour créer une histoire avec le titre de la chanson et le nom de l’album, plus un arrière-plan animé correspondant.

. dit qu’une fois qu’une chanson est partagée sur Instagram, d’autres personnes devraient pouvoir appuyer sur le nom de la chanson puis l’écouter dans l’application ‌Apple Music‌, mais nous n’avons pas pu faire fonctionner cette fonctionnalité, peut-être parce que la fonctionnalité est toujours en cours de test bêta.

Spotify a une fonctionnalité similaire où les titres de chansons peuvent être partagés sur Instagram dans une histoire qui affiche les illustrations de l’album et un arrière-plan correspondant, mais aucune musique n’est lue et il y a un très petit lien cliquable pour ouvrir une chanson dans Spotify, il est donc possible que la fonctionnalité ‌Apple Music‌ fonctionnera de la même manière.

Les mêmes étapes répertoriées ci-dessus peuvent être utilisées pour partager des chansons sur Facebook en choisissant l’application Facebook au lieu de l’application Instagram.

