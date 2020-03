La nouvelle vidéo Doorbell 3 Plus de Ring peut capturer des images jusqu’à quatre secondes avant qu’un mouvement ne soit détecté

Les caméras de sécurité à domicile sont idéales pour faire savoir aux propriétaires lorsque quelqu’un est à leur porte d’entrée, que ce soit un visage amical, un service de messagerie utile ou même un intrus. Cependant, pour la plupart des systèmes de caméras alimentés par batterie qui ne commencent à enregistrer des vidéos que lorsqu’un mouvement est détecté, les propriétaires ignorent souvent comment un visiteur est arrivé à leur porte – jusqu’à présent. La nouvelle vidéo Doorbell 3 Plus de Ring est la première caméra de sonnette à piles qui peut capturer jusqu’à quatre secondes de vidéo avant qu’un mouvement ne soit détecté.

La possibilité d’enregistrer des images avant le déclenchement des capteurs nécessite une quantité importante d’énergie – ce qui est déjà limité sur une sonnette vidéo alimentée par batterie. Pour que le pré-roll soit possible sur la Video Doorbell 3 Plus, Ring a dû créer une solution matérielle et logicielle personnalisée. Par conséquent, le métrage pré-roll est assez différent des images capturées par l’objectif principal.

À côté d’une caméra principale comme celle des autres unités Ring Video Doorbell, la Video Doorbell 3 Plus comprend un module triple caméra économe en énergie. Ce système capture uniquement des images en noir et blanc en basse résolution et en moins d’images par seconde. Côté logiciel, ces images de moindre qualité sont ensuite assemblées en clips de quatre secondes qui peuvent être visualisés directement dans l’application Ring à côté des images de la caméra principale.

Le pré-roll n’est disponible que sur le nouveau Ring Video Doorbell 3 Plus, qui peut être précommandé aujourd’hui pour 229,99 $. En plus de ce système de caméra de sonnette, la société appartenant à Amazon a annoncé plusieurs autres produits, y compris la vidéo Doorbell 3 sans technologie de pré-roll (199,99 $), Chime (29,99 $) et Chime Pro (49,99 $), qui sont tous également disponibles en pré-commande.

Les récents problèmes de confidentialité de Ring étant toujours un sujet de discorde, la société a fait un effort pour regagner la confiance de ses utilisateurs. Le mois dernier, Ring a lancé un nouveau paramètre qui permettrait aux propriétaires de refuser de partager leurs flux vidéo avec les forces de l’ordre. Depuis hier, tous les comptes Ring sont automatiquement protégés par une authentification à deux facteurs, garantissant que seuls les propriétaires peuvent se connecter pour voir leurs séquences privées. Enfin, Ring a temporairement suspendu l’utilisation des plates-formes d’analyse pour empêcher les données des utilisateurs d’être exposées à des services tiers.