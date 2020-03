La nouvelle vidéo Shot sur iPhone d’Apple est son projet le plus ambitieux à ce jour

Apple vient de publier sa toute nouvelle vidéo Shot on iPhone, une gigantesque prise continue qui dure plus de cinq heures.

La vidéo est tournée dans l’un des plus grands musées du monde, l’Ermitage de Saint-Pétersbourg. Le film complet est de 5 heures, 19 minutes et 28 secondes, et est une prise continue du musée avec 45 galeries différentes, 588 chefs-d’œuvre et des spectacles.

Le Musée d’État de l’Ermitage est le deuxième plus grand musée d’art au monde et a été fondé par Catherine la Grande en 1764. Aujourd’hui, il occupe six bâtiments le long du remblai du palais, dont le célèbre palais d’hiver. Il possède la plus grande collection de peintures au monde et compte plus de trois millions d’articles. Cependant, la plupart d’entre eux ne sont pas conservés en permanence.

La vidéo a été réalisée par Axinya Gog et sa description indique:

Découvrez un voyage cinématographique de 5 h 19 min 28 s à travers l’un des plus grands musées du monde à Saint-Pétersbourg, en Russie. Découvrez 45 galeries, 588 chefs-d’œuvre et des performances en direct, tournés en 4K sur iPhone 11 Pro en une seule prise continue.

Les faits saillants de la vidéo du marathon comprennent le Jordan Staircase, la Galerie 1812, un aperçu de certaines des meilleures peintures de Rembrandt, un duo de ballet contemporain et une performance du pianiste russe Kirill Richter.

Comme vous pouvez l’imaginer, une prise continue signifie également que cela a été tourné sur une seule charge de batterie, ce qui est assez impressionnant étant donné qu’il s’agit de plus de cinq heures de vidéo 4K. En fait, l’iPhone a terminé avec 19% de sa batterie restante!

Vous pouvez voir la vidéo complète ici et regarder la bande-annonce ci-dessous!