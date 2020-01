La nuance de notification d’Android ruine lentement l’identification faciale sur mon Pixel 4

Permettez-moi de préfacer cet article en disant que j’aime l’ombre des notifications d’Android. J’adore les bascules pour des choses comme le mode avion et le thème sombre, j’aime les actions rapides de notification de plus en plus riches et intelligentes de la plate-forme, le regroupement des notifications et la façon dont Android gère les notifications en général. Mais après trois mois d’utilisation du Pixel 4 XL, j’ai réalisé une réalisation de plus en plus ennuyeuse: la nuance de notification a des effets absolument ruineux sur les performances de reconnaissance faciale du téléphone, quelque chose que je n’ai jamais connu sur l’iPhone. Et la raison simple est les empreintes digitales.

Les capteurs qui doivent voir les choses n’aiment pas les empreintes digitales, pour des raisons évidentes. Tachez simplement l’objectif de l’appareil photo de votre téléphone et vous verrez les effets facilement: les lignes nettes deviennent de vagues flous et les visages sont déformés en un désordre boueux. Malheureusement, ces taches sur votre appareil photo ont le même effet de base lorsqu’elles se trouvent sur le réseau de capteurs chargé d’authentifier votre visage sur le Pixel 4. Ils ne voient pas (ou dans le cas du projecteur à points, transmettre) aussi clairement, et vous devenez beaucoup plus susceptible d’avoir une lecture ratée. Ce problème est devenu si fréquent dans mon expérience que j’ai commencé à essuyer de manière préventive mon Pixel 4 sur ma chemise lorsque je le retirais de ma poche. Si les taches sont suffisamment mauvaises, le téléphone ne me reconnaîtra pas du tout, avec un taux d’échec de 100%.

Et s’il est vrai que l’iPhone peut souffrir de problèmes similaires, il a tendance à se produire beaucoup moins fréquemment en raison de la manière dont l’interface iOS a été conçue. Le nombre de fois où vous atteignez généralement le haut de l’écran sur iOS est pâle par rapport à Android simplement parce que iOS n’a jamais mis l’accent sur les actions sur cette partie du téléphone. La plupart des utilisateurs d’iPhone vérifient leurs notifications sur l’écran de verrouillage (ou pas du tout), et le centre de contrôle pour des basculements rapides est accessible via le coin supérieur droit du téléphone, loin du réseau de capteurs. En général, Apple décourage les développeurs d’inclure de nombreux éléments d’interface près du haut du téléphone, et s’ils sont là, de les compenser de sorte qu’il y ait une faible probabilité d’interagir avec eux, les doigts se retrouveront près du tableau d’identification faciale. Alors qu’Android évolue résolument dans cette direction avec la dernière itération de Material, cela ne fait pas grand-chose pour résoudre la barre de notification.

Je ne suggère pas que l’ombre de notification soit nécessairement déplacée. Et je ne suggère pas que les notifications elles-mêmes devraient être priorisées de quelque manière que ce soit pour réduire les interactions avec l’ombre – ce qui, encore une fois, j’adore – afin d’éviter ces problèmes de reconnaissance faciale. C’est laisser la queue remuer le chien. Mais je pense que cela représente un vrai problème, et que je soupçonne que l’équipe Pixel a peut-être moins réfléchi qu’elle n’aurait dû le faire lors du développement du matériel de reconnaissance faciale. C’est également un cas où je pense que le fait que les équipes Pixel et Android soient “pare-feu” a probablement des conséquences inattendues: il existe probablement de bonnes solutions de conception à ce problème (et les concepteurs, n’hésitez pas à carilloner), mais parce que le Le téléphone Pixel est développé indépendamment du système d’exploitation Android, le temps et le sérieux consacrés à ce problème étaient probablement inférieurs à ce qu’ils auraient dû être.

Et, malheureusement, ce problème ne fait que s’aggraver pour moi. Alors que le revêtement oléophobe de mon Pixel 4 XL commence inévitablement à s’estomper (en partie parce que je le nettoie constamment!), La perniciosité de mes doigts gras ne devient que plus évidente et plus perturbatrice. Et je reçois de plus en plus de lectures d’identification de visage qui ont échoué. Ce n’est pas la fin du monde, certes, mais mec, c’est décevant.