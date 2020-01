La Nubie taquine une charge puissante de 80 W dans le prochain téléphone, bien que cela soulève quelques questions

Nubia, de la renommée de Red Magic, vient de taquiner l’image d’un téléphone en charge sur Weibo. Dans ce document, l’appareil prétend se recharger à une vitesse ridicule de 80 W. C’est un nombre assez impressionnant et plus rapide que tout ce que nous avons vu ou entendu dans un téléphone auparavant, mais cela soulève également des préoccupations. Il prétend le faire via USB Power Delivery, et nous ne savons pas si c’est vrai.

La spécification de base de l’alimentation USB est assez impénétrable pour le profane (elle fait également plus de 600 pages), mais pour autant que nous puissions en juger, elle impose un maximum de 5 A pour le courant, quelle que soit la tension. L’image ci-dessus définit des limites inférieures et non supérieures pour les puissances nominales (il y a beaucoup de langage “peut” entourant les limites de puissance), mais même les valeurs nominales des câbles dans la spécification PD max à 5A.

La traduction du chinois sur la ligne USB_PD signifie à peu près “Type de chargeur”.

L’image publiée par Nubia affirme qu’elle atteint ce taux de charge de 80 W à 8,4 V et 9,6 A. Cela représente beaucoup de puissance et plus de courant que je n’ai jamais vu un appareil compatible Power Deliver cracher ou accepter auparavant. Habituellement, les appareils qui atteignent une telle puissance élevée via USB Power Delivery le font en augmentant à la fois leur tension et leur ampérage, atteignant le maximum de 20V avant d’augmenter le courant bien au-dessus de 3A, comme vous le verrez avec la plupart des ordinateurs portables à haute puissance.

Nous avons contacté l’USB-IF pour déterminer si la mise en œuvre de Nubia peut réellement adhérer aux spécifications de livraison d’alimentation USB, comme l’image semble le prétendre, mais le représentant à qui nous avons parlé n’a pas immédiatement répondu pour commenter. Pour tout ce que nous savons, même si cela casse la spécification actuelle, il pourrait y avoir une nouvelle révision de la livraison de puissance à l’horizon qui autorise plus explicitement un tel courant élevé à des PDO à tension plus basse.

En dehors de la possibilité / impossibilité de prendre en charge Power Delivery, ce nombre de 80W est assez fou. En comparaison, Oppo se vantait avec enthousiasme de sa charge de 65 W dans SuperVOOC 2.0 l’année dernière, et la plupart des téléphones compatibles PD se contentent de nombres beaucoup plus faibles – atteignant généralement entre 15 et 27 W, bien que certains comme le Galaxy Note10 + affirment qu’ils peuvent atteindre 45 W. via PPS. 80 W est franchement une quantité assez impressionnante de puissance pour un téléphone à accepter, et l’atteindre a dû signifier résoudre des obstacles d’ingénierie assez substantiels.

Android Central affirme que le téléphone 80W illustré pourrait être le prochain Nubia Red Magic 5G, et avec le MWC à l’horizon, nous espérons que nous en saurons plus bientôt.