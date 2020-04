La pandémie de coronavirus a assaini l’air de la côte Est – .

La pollution de l’air sur la côte est des États-Unis a chuté de près de 30% selon les données des satellites de la NASA.

Une comparaison côte à côte des niveaux de pollution de l’air de 2015-2019 et 2020 révèle dans quelle mesure le verrouillage du coronavirus a amélioré la qualité de l’air.

Visitez la page d’accueil de . pour plus d’histoires.

La vie moderne a été obligée de changer radicalement depuis que la nouvelle pandémie de coronavirus a commencé à sauter de nation en nation. Beaucoup d’entre nous restent à la maison, ne font des voyages que lorsque cela est absolument nécessaire, et même dans ce cas, nous nous assurons que nous passons le moins de temps possible loin de chez nous. Il semble que la Terre l’apprécie.

La NASA surveille la qualité de l’air dans le monde depuis de nombreuses années maintenant, mais jamais auparavant l’agence spatiale n’a remarqué un changement aussi spectaculaire que depuis la mise en place des mesures de verrouillage des coronavirus. Dans un nouveau billet de blog, la NASA montre des vues satellite incroyables de la côte est des États-Unis, révélant l’incroyable amélioration de la qualité de l’air maintenant que les conducteurs ne conduisent plus autant.

Les images expliquent vraiment la plupart des choses, alors allons droit à celles-ci. Cette première image montre la concentration moyenne de pollution atmosphérique sur une grande partie de la côte est de 2015 à 2019:

Comme vous pouvez le voir, il y en a énormément dans tout le New Jersey ainsi que la pointe sud de l’État de New York et bien sûr New York. La pollution s’étend vers les Massachusettes et vers le bas à travers une grande partie de la Pennsylvanie et du Maryland. Tout cela est un énorme gâchis.

Voyons maintenant à quoi ressemblent les niveaux de pollution en mars 2020, date à laquelle de nombreux États avaient émis des ordonnances de séjour à domicile et des mandats de distanciation sociale:

C’est une différence incroyablement dramatique. Bien sûr, le New Jersey est toujours dans le rouge, mais il est beaucoup moins concentré qu’auparavant, et dans l’ensemble la pollution qui s’étend le long de la côte est considérablement réduite. La NASA affirme que les données montrent une baisse de la pollution de l’air de 30%, ce qui serait une réalisation incroyable si ce n’est qu’il fallait une pandémie mondiale pour nous permettre de nettoyer un peu notre acte.

«Bien que les variations météorologiques d’une année à l’autre entraînent des variations des moyennes mensuelles pour chaque année, mars 2020 affiche les niveaux mensuels de dioxyde d’azote atmosphérique les plus bas de tout mois de mars pendant l’enregistrement des données OMI, qui s’étend de 2005 à aujourd’hui», explique la NASA dans un article de blog.

«En fait, les données indiquent que les niveaux de dioxyde d’azote en mars 2020 sont environ 30% inférieurs en moyenne dans la région du corridor I-95 de Washington, DC à Boston par rapport à la moyenne de mars 2015-2019. Une analyse plus approfondie sera nécessaire pour quantifier rigoureusement l’ampleur de la variation des niveaux de dioxyde d’azote associée aux variations des émissions par rapport aux variations naturelles des conditions météorologiques. »

La triste réalité de cela est qu’une fois les verrouillages levés ou assouplis, nous verrons probablement les niveaux de pollution de l’air revenir à leurs moyennes précédentes. Pourtant, il peut y avoir une opportunité ici pour un changement plus important dans la façon dont nous abordons le changement climatique, et peut-être de nouvelles habitudes plus propres resteront plus longtemps que la pandémie ne dure.

Source de l’image: NASA

Mike Wehner a rendu compte de la technologie et des jeux vidéo au cours de la dernière décennie, couvrant les dernières nouvelles et tendances en matière de réalité virtuelle, de vêtements portables, de smartphones et de technologies futures.

Plus récemment, Mike a été rédacteur technique au Daily Dot et a été présenté dans USA Today, Time.com et dans d’innombrables autres sites Web et imprimés. Son amour de

le reportage est juste derrière sa dépendance au jeu.

.