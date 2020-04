La pandémie de coronavirus augmentera la demande de maisons intelligentes

Bien que l’industrie des smartphones ait pris un grand coup au milieu de la pandémie de coronavirus, la technologie de la maison intelligente pourrait bien voir le scénario inverse. Selon la société de conseil en marché technologique mondial ABI Research, les appareils domestiques intelligents pourraient voir une augmentation des ventes de 30% en glissement annuel au cours des prochains mois malgré l’impact négatif que COVID-19 a eu sur les usines chinoises au premier trimestre 2020.

ABI affirme que 141 millions d’appareils de maison intelligente à commande vocale ont été expédiés à travers le monde l’année dernière. Si les recherches de l’entreprise sont correctes, nous pourrions voir ce nombre dépasser 180 millions d’ici la fin de l’année.

L’électronique à commande vocale diminue la quantité de surfaces à contact élevé dans les ménages. Cela comprend les téléviseurs, les lumières, les thermostats, les haut-parleurs, etc. Les gens peuvent même tirer parti de certains de ces appareils pour faire leurs achats en ligne. Et comme COVID-19 peut se propager entre les personnes via des surfaces couramment touchées, cela minimise potentiellement l’impact du virus.

ABI estime également que cette tendance à court terme pourrait provoquer des changements à long terme chez les consommateurs.

“Le contrôle vocal continuera [to] être le cheval de Troie de l’adoption d’une maison intelligente », a déclaré Collins. “COVID-19 fait partie de la motivation supplémentaire et de l’incitation à la commande vocale à domicile qui aideront à sensibiliser et à adopter une gamme d’appareils et d’applications intelligents supplémentaires.”

Collins poursuit en disant que les sonnettes intelligentes et les caméras vidéo peuvent également garantir que les clients reçoivent des livraisons sans exposition en face à face avec des personnes à l’extérieur de la maison. Ce changement d’habitude et l’accent mis sur les achats en ligne pourraient favoriser une adoption accrue de la maison intelligente longtemps après la fin de la pandémie de coronavirus.

Si vous souhaitez commencer à investir dans votre propre maison intelligente, voici quelques bons endroits pour commencer:

