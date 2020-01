La plate-forme d’enregistrement de musique Universal Audio Luna fait ses débuts sur Mac

Universal Audio Luna est une toute nouvelle plate-forme d’enregistrement tout-en-un. Créateurs des étonnantes interfaces audio Apollo et Arrow, UA met à profit ses plus de 60 ans d’expertise audio analogique pour la nouvelle plateforme de création et d’enregistrement de musique analogique. Ceux qui connaissent la marque s’attendent probablement à un prix astronomique et à une toute nouvelle interface avec Luna, mais il s’agit en fait d’un add-on téléchargeable massif pour les utilisateurs existants de l’interface Universal Audio. Sans oublier l’une des nouvelles annonces les plus excitantes de NAMM 2020 à ce jour. Sautez sous le pli pour tous les détails.

Universal Audio Luna

Universal Audio Luna transforme les interfaces UA existantes avec une mise à jour logicielle majeure en ce que la société appelle les «systèmes d’enregistrement les plus inspirants et entièrement intégrés disponibles». Compte tenu du pedigree d’Universal Audio dans l’industrie et de la façon dont nous aimons son équipement ici, que cette affirmation pourrait en fait être vraie.

Le système comprend quatre éléments principaux: l’intégration de l’interface Apollo, la sommation Neve intégrée, l’émulation de bande multipiste et les instruments LUNA.

Une DAW complète

Une nouvelle «fonction de surveillance accélérée en temps réel» permettra un routage sans latence à travers les plug-ins UA à l’intérieur du nouveau DAW du système d’enregistrement LUNA. Il ne s’agit pas seulement d’une série de modules complémentaires logiciels pour les systèmes existants, mais plutôt d’une suite d’enregistrement complète. Bien que les utilisateurs de longue date de Pro Tools et de Logic Pro X puissent ne pas être trop intéressés par le côté DAW des choses ici, le reste des fonctionnalités (y compris la situation de routage susmentionnée) est un rêve devenu réalité pour les utilisateurs de l’interface UA de toutes sortes.

Instruments virtuels audio universels!

Nous attendons tous depuis le jour où la société utilise ses systèmes DSP existants pour proposer des instruments virtuels dignes d’universel Audio, et cette attente est enfin terminée:

LUNA se distingue en outre par les tout nouveaux instruments LUNA basés sur logiciel – apportant pour la toute première fois l’expertise d’Universal Audio dans la modélisation, l’échantillonnage, la synthèse et le traitement du signal électriques et acoustiques aux instruments virtuels.

Les premiers instruments disponibles seront le Moog Minimoog, le piano à queue Ravel (modèle Steinway modèle B) et le Shape gratuit – «une boîte à outils créative complète avec touches vintage, batterie / percussion, guitare / basse, contenu orchestral et temps réel synthèse, gracieuseté de Universal Audio, Spitfire Audio, Orange Tree Samples, Loops de la Creme, etc. »

Luna Neve Summing

Une autre fonctionnalité incroyablement intéressante ici est la sommation Neve intégrée. Pour ceux qui ne sont pas familiers, il y a juste quelque chose à propos de la façon dont les amplificateurs de sommation vintage dans Neve gear associent les projets audio avec de riches harmoniques / chaleur vintage, et UA apporte cela aux masses. Pour le dire franchement, la fonctionnalité est conçue pour transformer un son au son numérique vierge en un “enregistrement au son classique rempli d’énergie et de vie” sans avoir à louer un studio avec une console Neve géante qui coûte autant que votre voiture. Voici plus de détails sur UA:

Le système d’enregistrement LUNA offre des circuits de sommation audio émulés avec précision à partir des consoles de mixage audio Neve série 80 conçues par Neve Electronics dans les années 1960 et au début des années 1970, avec le son harmonieusement riche de l’amplificateur de sommation Neve 1272.

Universal Audio Luna est disponible en gratuit téléchargement pour les propriétaires d’interfaces audio Apollo et Arrow équipés de Thunderbolt (macOS uniquement). Il sera disponible au «printemps 2020».

Pour tout ce qui concerne NAMM 2020, restez enfermé dans notre centre d’annonces où vous trouverez tous les nouveaux équipements les plus excitants du salon.

