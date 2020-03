La plate-forme Sonos S2 arrive en juin, apporte des groupes de pièces, une bande passante audio accrue, plus

Sonos, la société audio domestique sans fil, a annoncé mardi sa plate-forme logicielle de nouvelle génération, Sonos S2. Cette plate-forme permettra à Sonos d’apporter de nouvelles fonctionnalités telles que des groupes de chambres et une bande passante audio accrue, permettant une expérience Sonos plus riche à l’avenir. Ce qu’il n’apportera pas avec lui, ce sont des unités Sonos plus anciennes comme le Play: 5 (Gen 1), Bridge et autres. Mais ne vous inquiétez pas, il existe également un moyen de les garder en ligne.

Sonos S2 sera juste Sonos

En juin prochain, l’application nommée «Sonos» dans l’App Store sera la nouvelle application S2, disponible pour profiter de toutes les nouvelles fonctionnalités que Sonos a dans le pipeline. Il y aura une autre application, «Sonos S1 Controller», qui fonctionnera avec tout le matériel Sonos plus ancien qui n’a pas la mémoire et la puissance de traitement nécessaires pour tirer parti des nouvelles fonctionnalités à venir de Sonos.

Groupes de chambres

Peut-être la caractéristique la plus avantageuse annoncée de la nouvelle plate-forme, Room Groups promet de rendre nos systèmes Sonos un peu plus intelligents pour garder certains ensembles de haut-parleurs liés. Il se peut même que vous écoutiez régulièrement de la musique dans les mêmes pièces et que vous proposiez de créer un groupe pour vous. Imaginez avoir des groupes «au rez-de-chaussée» ou «à l’étage» afin que vous n’ayez pas à les configurer à chaque fois, et vous commencez à profiter de l’avantage de la commodité ici.

Bande passante audio améliorée

Il est important de noter que «l’augmentation de la bande passante audio» ne signifie pas nécessairement (ou immédiatement) que les utilisateurs de Sonos auront la possibilité de lire des formats audio de plus haute résolution, mais cela permet certainement cela, et il est raisonnable de présumer que cela arrivera… bientôt. Sonos n’a fait aucune annonce spécifique sur les formats qui pourraient vouloir être inclus, bien qu’ils disent que cela s’appliquera à la fois à la musique et au home cinéma.

Je ne voudrais pas trop insister à ce sujet à court terme, en particulier pour votre écoute de musique – la plupart de la musique que nous écoutons est en résolution CD ou beaucoup plus basse, et la plupart d’entre nous, les humains ne peuvent pas faire la différence de toute façon. Pourtant, ce sera une fonctionnalité intéressante pour Sonos d’avoir à apaiser les audiophiles ou toute autre personne qui préfère savoir qu’ils entendent un son de résolution supérieure, qu’ils puissent ou non faire la différence («enfin», certains pourraient dire) .

Qu’en est-il de mes anciennes unités Sonos?

Certaines unités Sonos plus anciennes, en particulier le jeu original: 5 (Gen 1), Connect (Gen 1), Connect: Amp (Gen 1), Bridge, CR200 et tout ce qui est intitulé «Zone Player» (qui comprend les trois premiers éléments de ce (avec leurs noms d’origine), n’ont pas la mémoire ou la puissance de traitement pour prendre en charge Sonos S2. Si vous possédez certains de ces appareils plus anciens, vous aurez trois choix:

Si vous ne possédez que des appareils plus anciens, continuez à exécuter l’application «Sonos S1 Controller» nouvellement nommée, mais autrement familière, et vous aurez toutes les fonctionnalités que vous connaissez et aimez plus des corrections de bogues, des correctifs de sécurité et prise en charge de vos services de musique existants aussi longtemps que cela est techniquement possible. Compte tenu des antécédents de Sonos en matière de soutien de leurs produits (15 ans et comptant pour l’OG Play: 5), je me sens assez confiant en tant que propriétaire de trois d’entre eux.

Si vous avez un mélange d’appareils plus anciens et plus récents, vous pouvez toujours exécuter tous vos appareils existants sur l’application S1 existante / ancienne, et obtenir tous les avantages de # 1, OU … vous pouvez diviser votre système et contrôler vos appareils plus anciens avec l’application S1 et vos nouveaux appareils avec l’application S2.

Vous pouvez échanger vos anciens appareils avec une remise de 30% sur tous les nouveaux appareils Sonos, mettant tout votre système sur S2.

Remarque: tout nouveau matériel Sonos actuellement non annoncé sorti après avril 2020 ne fonctionnera que sur l’application S2, alors gardez cela à l’esprit lorsque vous prendrez vos décisions.

Plus de mode de recyclage

Pendant une brève période, Sonos a eu un programme très impopulaire où vous pouvez mettre vos anciens appareils en mode Recycle pour obtenir la réduction de 30% susmentionnée. Cela rendait ces anciens appareils complètement inutilisables, bien qu’ils soient toujours pleinement fonctionnels du point de vue matériel.

Bonne nouvelle: le mode Recyclage appartient au passé. Si vous possédez un ancien appareil Sonos, vous bénéficiez de la remise de 30% et vous n’avez rien à changer à propos de votre ancien appareil. Vous pouvez continuer à l’exécuter, vous pouvez l’offrir à un ami, vous pouvez même le vendre sur eBay si vous le souhaitez. C’est toujours à vous de faire ce que vous voulez. Vous bénéficiez maintenant d’une remise de 30% pour être propriétaire de longue date de Sonos, sans aucune condition.

Rien à faire aujourd’hui sauf penser

Juin sera bientôt là (peut-être pas assez tôt!), Mais pour l’instant il n’y a rien à faire à part considérer vos options et planifier les choses. Il est peut-être logique de déplacer ces enceintes plus âgées vers le nouveau bureau à domicile ou une autre partie de la maison qui ne partage pas vraiment son environnement d’écoute avec la maison dans son ensemble. Peut-être que vous avez un studio de musique dans votre garage détaché où vous avez toujours voulu un système Sonos séparé mais vous ne vouliez pas le mal de tête de basculer à l’intérieur de l’application? Bonne nouvelle: vous aurez désormais une application distincte pour chaque configuration.

De nombreuses options et de nombreuses fonctionnalités intéressantes de Sonos à l’avenir aussi!