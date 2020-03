La plateforme de médias sociaux ‘MeWe’ lance des vidéos à double caméra

Aujourd’hui, MeWe a annoncé de nouvelles capacités vidéo à double caméra, permettant aux gens d’enregistrer des vidéos avec leur caméra avant et leur caméra arrière en même temps. Ces vidéos peuvent être créées sur iPhone Xr et versions ultérieures, et être visionnées sur Android, iOS et sur le Web.

MeWeStories

Pour compléter ces nouvelles vidéos, MeWe Stories se lance également comme un moyen de créer des vidéos qui disparaissent après 24 heures, comme un moyen de rivaliser avec Snapchat. Les gens peuvent également publier ces vidéos sur d’autres plateformes.

MeWe a été lancé pour la première fois en 2016 et son principal crochet est la confidentialité. Il ne promet aucune publicité, aucun ciblage et aucune manipulation des flux d’actualités. Le fondateur et PDG Mark Weinstein a déclaré:

MeWe est une force pour le bien dans le monde. À une époque où les gens s’isolent et s’éloignent de la société, MeWe’s nous rassemble d’une manière amusante et édifiante. Les membres de MeWe bénéficient de fonctionnalités de pointe avec leurs amis et leur famille, sous la protection de la confiance, du contrôle et de la confidentialité des données.

Actuellement, MeWe compte plus de 7 millions de membres et devrait atteindre jusqu’à 40 millions d’ici la fin de 2020. Vous pouvez télécharger l’application gratuitement ici.

