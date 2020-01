La PlayStation 5 prend-elle en charge le HDR?

Meilleure réponse: Actuellement inconnu, mais très probable. Alors que Sony doit encore confirmer si la PlayStation 5 prendra en charge le HDR, il serait très surprenant que ce ne soit pas le cas. La PlayStation 4 prend déjà en charge HDR10; il n’y a aucune raison que la PlayStation 5 ne le fasse pas. Si quoi que ce soit, la PS5 pourrait finir par prendre en charge une version plus avancée de HDR, comme HDR10 + et Dolby Vision.

Une façon simple de jouer: Carte-cadeau PlayStation Store (à partir de 20 $ sur Amazon)

Qu’est-ce que le HDR?

HDR signifie High Dynamic Range et est souvent utilisé pour décrire quelque chose qui peut traiter une plage d’entrée ou de sortie plus large qu’un appareil standard.

Lorsqu’il s’agit d’affichages sur des appareils comme un téléviseur, le HDR offre un meilleur rapport de contraste qui permet aux écrans de produire de meilleures couleurs dans une variété de domaines, y compris des blancs plus clairs et des noirs plus sombres. Il en résulte une image plus nette et plus définie sur votre écran qui, lorsqu’elle est combinée avec une palette de couleurs plus précise, améliore sensiblement les choses.

Existe-t-il différents types de HDR?

Vous avez probablement entendu parler de HDR ou de Dolby Vision, mais il existe d’autres types de HDR qui sont maintenant disponibles et un peu plus avancés. L’un des progrès les plus récents, HDR10 +, est une amélioration par rapport au HDR10, qui est la spécification minimale pour les appareils compatibles HDR actuels.

Pour le dire simplement, HDR10 + prend tout sur le HDR10 et le gonfle un peu. Une luminosité et un contraste accrus offrent de meilleures images, mais la plus grande différence dans HDR10 + est la façon dont il gère les métadonnées. Au lieu des métadonnées statiques dans HDR10, HDR10 + propose des métadonnées dynamiques, permettant à tout appareil compatible HDR10 + que vous possédez d’ajuster son affichage afin que vous voyiez constamment les meilleures couleurs possibles.

Qu’est-ce que cela signifie pour PlayStation 5?

La PlayStation 5 est déjà confirmée pour prendre en charge les résolutions 4K (et même 8K), ce qui signifie que si vous possédez un téléviseur compatible 4K, vous êtes prêt pour d’excellents jeux. Bien qu’ils n’aient pas encore commenté la compatibilité HDR, il semble extrêmement probable que vous verrez également une version avancée de celle-ci prise en charge.

En ce qui concerne les jeux, jouer avec HDR ou 4K activé vous donnera un aperçu le plus détaillé possible d’un jeu. Que ce soit une tonne de prises de vue environnementales ou des personnages apparaissant à l’écran, vous serez en mesure de faire une différence très notable par rapport à un appareil non compatible HDR.