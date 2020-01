La PlayStation ne participe pas à l’E3 2020 et sera plutôt présente à plusieurs événements tout au long de l’année (mise à jour)

“L’E3 est un événement emblématique célébrant l’industrie du jeu vidéo et mettant en vedette les personnes, les marques et les innovations redéfinissant le divertissement aimé par des milliards de personnes à travers le monde. L’E3 2020 sera un salon passionnant et énergique présentant de nouvelles expériences, partenaires, espaces d’exposants, activations et une programmation qui divertira les nouveaux et les vétérans. L’intérêt des exposants pour nos nouvelles activations attire l’attention des marques qui considèrent l’E3 comme une opportunité clé de se connecter avec les fans de jeux vidéo du monde entier. “

Aujourd’hui, Sony a annoncé que PlayStation ne participerait pas à l’E3 2020. Dans une déclaration donnée à GamesIndustry.biz, la société a confirmé que, pour la deuxième année consécutive, elle ne sera pas présente à la vitrine annuelle des jeux.

“Après une évaluation approfondie, SIE a décidé de ne pas participer à l’E3 2020”, a déclaré un porte-parole de Sony Interactive Entertainment. «Nous avons un grand respect pour l’ESA en tant qu’organisation, mais nous ne pensons pas que la vision de l’E3 2020 soit le bon endroit pour ce sur quoi nous nous concentrons cette année.

Le porte-parole a ensuite déclaré que PlayStation serait présent à des “ centaines ” d’événements de jeux différents tout au long de 2020, et a déclaré que PlayStation avait une excellente gamme de jeux PlayStation 4 avant le lancement de PlayStation 5.

Au cours de la dernière année, Sony a adopté une nouvelle approche en taquinant sa console de nouvelle génération, accordant quelques grandes interviews à Wired pendant que certains changements majeurs de leadership se produisaient. Ces interviews nous ont donné une idée de la technologie de la console mais la conception complète, le prix et les spécifications n’ont pas encore été publiés. Sony a toutefois confirmé que la PlayStation 5 sera lancée à l’occasion des vacances 2020.

