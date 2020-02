La plupart d’entre vous craignent de casser des téléphones pliables

Les téléphones pliables sont toujours une toute nouvelle catégorie de produits et ils ont déjà pris un départ difficile. Chaque pliable prêt à l’emploi mis sur le marché jusqu’à présent a eu au moins un problème de durabilité, qu’il s’agisse de temps froid ou de saletés sous l’écran.

Les téléphones pliants ne disparaîtront pas de si tôt, j’ai donc demandé à nos lecteurs leurs réflexions sur le sujet. Les téléphones pliables sont-ils déjà au mauvais endroit? Ou est-ce un non-problème?

Êtes-vous préoccupé par la durabilité du téléphone pliable?

Résultats

Je suis un peu surpris par ces résultats. Il s’avère que 56,3% des lecteurs Android Authority sont préoccupé par le mauvais départ des téléphones pliables. Associez cela aux 21,9% de lecteurs qui sont en conflit sur le sujet, et vous avez un énorme 78,2% d’électeurs qui ont un certain type de négativité en ce qui concerne la durabilité du téléphone pliable.

Seulement 21,79% des électeurs ne sont pas du tout inquiets à l’idée de briser les pliables en raison de conceptions défectueuses.

Voici ce que vous aviez à dire

Voici quelques-uns des meilleurs commentaires du sondage de la semaine dernière expliquant pourquoi ils ont voté comme ils l’ont fait:

jimmy cychowski: Non… j’attends le Surface Duo! lolDLS: Pas concerné. Je ne vais jamais en acheter un. Jarrod: Oui et non. Oui, car ils ont tous des problèmes de durabilité. Non parce que je ne posséderai jamais les mecs laids de crap.blindexecutioner: Je suis au milieu, je suppose. Je n’en posséderai jamais, donc je n’ai pas vraiment d’opinion. Ils ne sont cependant pas très bien testés. De plus, le verre ne se plie pas. Samsung a des gens qui boivent beaucoup de Kool-aid en ce moment avec ces écrans. Bak Choi Kim: Peu importe sa durabilité tant que le prix est assez bon marché… (Pour le moment, c’est juste une arnaque.) DBS: Je suis pas plus inquiet car je pense que les smartphones pliables n’ont tout simplement pas d’avenir. Ils ne résolvent aucun problème que les consommateurs ont et le compromis dont ils auront toujours besoin – un écran fragile – n’est tout simplement pas résoluble. Le verre pliable n’existe pas, même si le marketing essaie de convaincre les gens à ce sujet. Vous ne pouvez tout simplement pas changer les lois de la physique. Les écrans pliables seront donc toujours moins résistants que les écrans en verre.

Les gens sont-ils prêts à faire ce métier? Je ne pense pas. Selso Ouiti: Non. Quoi qu’il en soit 5000: le verre ultra mince était censé être une mise à niveau majeure, ce sera donc un coup de pied massif pour les oignons pour Samsung s’il ne s’agit pas simplement d’un incident isolé.

C’est tout pour cette semaine. Comme toujours, merci pour votre vote, merci pour les commentaires, et n’oubliez pas de nous faire part de votre avis sur les résultats ci-dessous!