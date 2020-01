La plupart d’entre vous manquent la batterie amovible

Comme la prise casque, les piles amovibles appartiennent pour la plupart au passé. C’est dommage, car il semble que la plupart des lecteurs d’Android Authority aiment les batteries amovibles selon le sondage de la semaine dernière.

Vous vous souciez des piles amovibles?

Résultats

Sur plus de 1300 votes totaux, 45,3% des lecteurs d’Android Authority ont déclaré qu’ils pensaient que les batteries amovibles devraient être présentes dans chaque smartphone. 32,1% ont dit qu’ils aimeraient voir des piles amovibles dans chaque téléphone, mais ils s’en foutent de toute façon. Seulement 22,6% ont déclaré ne pas se soucier du tout des piles amovibles.

Je suis assez surpris de ces résultats – j’aurais pensé que plus de gens seraient à tapis sur les piles amovibles, bien que je comprenne les avantages des piles non amovibles. Il est plus difficile pour les entreprises d’étancher les téléphones si l’arrière peut se détacher, par exemple.

5 meilleures applications d’économiseur de batterie pour Android et d’autres façons aussi!

L’économie de batterie est une terre d’huile de serpent et de demi-solutions. Il est vraiment difficile de trouver une application qui vous permet d’économiser la batterie, car la plupart des mesures d’économiseur de batterie sont manuelles, y compris en tournant la luminosité…

Commentaires remarquables

Voici quelques-uns des meilleurs commentaires du sondage de la semaine dernière expliquant pourquoi ils ont voté comme ils l’ont fait:

Les batteries collées sont le véritable fléau de la course aux technologies humaines. J’utilise actuellement un téléphone qui, tout en ayant une batterie non amovible, possède au moins un couvercle arrière en plastique facilement amovible avec une demi-douzaine de vis standard sur un couvercle de batterie en dessous.Je préfère de loin les plus grosses batteries que les téléphones viennent avec plus comme ainsi que la résistance à l’eau. Je me fiche des piles amovibles, même quand c’était encore possible, je n’ai jamais acheté plusieurs piles à échanger. Ainsi, le seul avantage d’une batterie amovible pour moi est la facilité de la changer moi-même. Cet avantage ne vaut pas la peine d’aimer un téléphone facilement endommageable par l’eau avec une batterie minuscule. C’est tellement agréable d’échanger une batterie et de passer de 0 à 100% en une minute. Tous les nouveaux téléphones annoncent leur «charge rapide». Nous avons reculé dans la charge rapide. Je suis passé de Samsung à LG lorsque le S6 est sorti sans batterie amovible. Ayez maintenant un V20 qui devient un peu long dans la dent. Je ne suis pas prêt à abandonner. Les options sont agréables. Pour le prix facturé par le fabricant pour les téléphones phares, les batteries amovibles devraient être une caractéristique standard ainsi que les emplacements pour cartes SD, trois ans de mises à niveau du système d’exploitation,. . . . etc. Comme je l’ai dit, avoir des options est bien. Les compromis qui vont avec ne valent plus la peine. La partie qui se dégrade / échoue en premier sur la plupart des téléphones est la batterie. Pouvoir changer cela facilement, peut prolonger la durée de vie de votre téléphone – Mon Xiaomi MI8 m’a très bien servi depuis juin 2018, à peu près la seule raison pour laquelle je cherche un remplacement pour lui, c’est que la batterie ne fonctionne pas comme nouveau plus. De plus, garder une batterie de rechange chargée à 70% ish dans votre portefeuille / sac à main et pouvoir simplement l’échanger en quelques secondes est assez utile et moins encombrant que de le brancher sur un chargeur de batterie / mural. doit avoir imo si vous gardez votre téléphone assez longtemps – une fois que la batterie se dégrade finalement, échangez-en une autre; l’une des principales raisons pour lesquelles j’ai toujours mon LG v20

C’est tout pour cette semaine. Comme toujours, merci pour votre vote, merci pour les commentaires, et n’oubliez pas de nous faire part de votre avis sur les résultats ci-dessous!