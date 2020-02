La plupart d’entre vous n’achetez pas le Galaxy S20

La gamme Samsung Galaxy S20 est là et chaque téléphone a beaucoup à offrir. Que ce soit la plus petite taille du Galaxy S20, le gigantesque écran du Galaxy S20 Plus ou la configuration folle de la caméra 108MP du Galaxy S20 Ultra, ces téléphones sont vraiment de haut niveau pour le début de 2020. Mais comme nous en avons discuté, ils pourraient pas pour tout le monde.

C’est pourquoi je vous ai demandé de nous dire quel modèle vous achetez. Le S20? S20 Plus? Ou êtes-vous encore indécis? Sur plus de 1 200 votes au total, nous avons une assez bonne idée de ceux qui vous intéressent.

Samsung Galaxy S20, S20 Plus ou Ultra: lequel achetez-vous?

Résultats

Croyez-le ou non, le favori du sondage est le Samsung Galaxy S20 Ultra avec 24% des voix. C’est assez surprenant compte tenu du prix de 1 399 $ du téléphone. Une deuxième place pas si proche revient au Galaxy S20 Plus avec 16,8% des voix. Le plus petit Galaxy S20 est arrivé en dernière position avec seulement 9,7% des voix.

Dans l’ensemble, cependant, il semble que la plupart des lecteurs Android Authority n’en achètent aucun. 40,6% ont déclaré qu’ils n’achetaient aucun des trois S20.

Samsung Galaxy S20 Le dernier et le plus grand de Samsung

Les Samsung Galaxy S20, Galaxy S20 Plus et Galaxy S20 Ultra sont des smartphones 5G super premium de la société sud-coréenne. Peu importe ce que vous recherchez, la gamme Galaxy S20 a probablement quelque chose pour répondre à vos besoins.

Voici ce que vous aviez à dire

Voici quelques-uns des meilleurs commentaires du sondage de la semaine dernière expliquant pourquoi ils ont voté comme ils l’ont fait:

Alucard: Je serais prêt à ignorer le terrible design s’il n’y avait pas Exynos comme un SoC terrible et non optimisé. En aucune façon, je ne paie 1350 pour une puce de qualité inférieureAnySmarterIdRunLinux: Ces téléphones sont un exemple parfait d’une entreprise à l’écoute de ses clients pour identifier ce qu’ils veulent dans un produit. Et puis faire autre chose entièrement. Sauter cette génération n’est pas une décision difficile. Suis-je parti pour épingler mes espoirs sur LG? Triste jour en effet.Selso Ouiti: Aucun. En attente de la note 20 ou du pli 2.

C’est tout pour cette semaine. Comme toujours, merci pour votre vote, merci pour les commentaires, et n’oubliez pas de nous faire part de votre avis sur les résultats ci-dessous!

