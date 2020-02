La plupart d’entre vous se soucient de l’apparence de votre téléphone et c’est OK

La semaine dernière, les avis sur le Galaxy S20 ont commencé à arriver, ce qui m’a incité à vous demander ce que vous pensez de la conception du téléphone.

Je me soucie beaucoup de l’apparence de mon téléphone. Je veux qu’il ait l’air quelque peu unique et simple, mais pas trop emporte-pièce, vous savez? Je suis sûr que vous m’avez déjà entendu dire cela, mais j’aime vraiment le design du Pixel 4. Cela correspond à mes critères de bonne conception de téléphone.

Je ne peux pas non plus vraiment me remettre de l’ennui de la gamme Galaxy S20. Je vous ai donc demandé à quel point la conception du téléphone est importante pour vous lors du choix d’un nouveau smartphone.

Dans quelle mesure la conception du téléphone est-elle importante pour vous?

Résultats

38% des lecteurs d’Android Authority se soucient beaucoup de l’apparence de leur téléphone. Il doit sembler haut de gamme pour que ces électeurs envisagent même de l’acheter. 48% des votants ont déclaré que le design est important, mais ce n’est pas le facteur le plus important à considérer. Cela signifie qu’un total de 86% des lecteurs se soucient au moins quelque peu de l’apparence de leur téléphone. Je ne leur en veux pas – je veux certainement que mes téléphones soient beaux, mais j’ai tendance à donner la priorité à la durée de vie des logiciels et de la batterie par rapport à la conception.

Enfin, seulement 14% des électeurs ont déclaré qu’ils ne se soucient pas vraiment de l’apparence de leur téléphone.

Voici ce que vous aviez à dire

Voici quelques-uns des meilleurs commentaires du sondage de la semaine dernière expliquant pourquoi ils ont voté comme ils l’ont fait:

Bonedatt: Je n’utilise pas d’étui (je suis conscient du risque), car je veux profiter de la conception de mon appareil. Je vais gifler une peau dessus pour faciliter l’adhérence si l’appareil est glissant. Sur une autre note, 😉 Je vais traiter avec un téléphone mal conçu (mon Note9 dans ce cas), s’il offre les fonctionnalités dont j’ai besoin. Donc oui, le design est important mais la fonction est plus importante.Painfully_Candid: Je pense que c’est drôle que beaucoup de gens qui aiment le S20 Ultra se soient également plaints de la “grosse bosse de l’appareil photo” sur le Lumia 1020.Razor blanc: Je dirais que si sur une échelle de 0, c’est le design et 10, la fonctionnalité, je serais assis à environ 8,5. L’arrière du S20 me semble moche mais bon, je pense que c’est le meilleur appareil photo pour smartphone du marché. Par exemple, je mettrais cela au dos de la conception du Pixel 2 XL, j’aurais les dernières spécifications et la version Android et ce serait actuellement mon téléphone idéal. White Razor: C’est intéressant quand on y pense, et d’une manière c’est comme ça qu’Apple gagne sa réputation. Ils n’ont pas nécessairement toutes les fonctions mais ils essaient de pousser le design vers le haut, y compris ce qui n’est même pas nécessaire. Étant donné que leur appareil fonctionne, ils ont fondamentalement quelque chose pour lequel ils peuvent facturer un tas et cela donne envie aux gens. Dès qu’un fabricant essaie d’économiser de l’argent au consommateur, les gens le voient comme un défaut ou un «raccourci». Vous pouvez économiser disons 30% en achetant un téléphone en plastique… mais alors c’est un «appareil en plastique bon marché», par exemple. Ils font que les gens se sentent bien avec leur appareil, malgré la liste des raisons pour lesquelles ils n’ont pas besoin de dépenser autant d’argent.Je suis content que nous ayons Android et je ne me vois pas m’en éloigner. La fonctionnalité me séduit trop facilement par rapport au design… mais bon, je comprends qu’il y a un tas de gens qui s’en moquent tout simplement.Avieshek: Je ne dirais pas vraiment l’apparence du téléphone. Comme les téléphones visent plus de 90% du rapport écran / corps et c’est le but ultime, qu’êtes-vous censé regarder – l’arrière?

Mais la sensation du téléphone – comme lorsque l’iPhone X a été lancé pour la première fois en 2017 est toujours vierge avec l’acier inoxydable chromé, le verre transparent blanc avec un équilibre et une symétrie aussi stables (comme des bordures plus épaisses que d’avoir un menton) à la taille du téléphone qui est si universelle avec une épaisseur qui se blottit dans votre paume, etc. Imaginez tout cela à nouveau, mais dans la taille de l’écran ~ 7 ″ de Samsung S20 Ultra – alors tous les bons points se transforment en mauvais points.

Juste un sandwich verre-métal est plus une excuse pour le marketing premium et pas nécessairement la meilleure sensation, car la série A pour de nombreux téléphones chinois, mais le S10e, d’autre part, est confortable. C’est quelque chose qui n’affecte pas nécessairement la fonction – comme vous pouvez loger une batterie plus grande ou regarder Sony que libérer un téléphone sans encoche est possible, etc.C’est la raison pour laquelle je ne peux pas comprendre les bizarres de Samsung qui semblent pliables comme l’avenir pour les téléphones ou double Punch-hole dans un S10 + est plus souhaité et donc premium.Wwhat5000: Fonction sur la forme à tout moment, cela donne envie de l’utiliser plus, ce n’est pas un article de mode.

Note 10 Plus est mon * design * préféré de téléphones jusqu’à présent, élégant, simple, utilisable … Ok quelques imperfections comme le trou de perforation mais rien avec lequel je ne peux pas vivre. KRB: Je veux dire, nous ne voulons pas de sortie et téléphone laid, mais compte tenu du montant d’argent que nous dépensons pour notre appareil, beaucoup d’entre nous y ont mis une sorte de valise pour le protéger. Alors, l’apparence est-elle vraiment importante – verre, plastique, métal, couleur, quoi que ce soit d’autre – si tout ce que je vais faire est de le recouvrir d’un étui en silicone? MatteBlack: Pas grand-chose. Mais je pense que la note 9 est la conception de smartphone de pointe (moins l’affichage incurvé) z Juste assez de lunette. L’écran tout est meh. Ghost of Dixie: Je ne me soucie pas de la conception de mon téléphone tant qu’il n’a pas de caméra à encoche / holepunch.

C’est tout pour cette semaine. Comme toujours, merci pour votre vote, merci pour les commentaires, et n’oubliez pas de nous faire part de votre avis sur les résultats ci-dessous!