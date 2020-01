La popularité de l’iPhone 11 fait croître Apple à deux chiffres en Chine

Apple a vu un bond significatif des expéditions de smartphones en Chine le mois dernier, en partie grâce à la popularité de l’iPhone 11, selon Bloomberg.

Les expéditions du fabricant d’iPhone en Chine ont augmenté de 18,7% d’une année sur l’autre en décembre pour atteindre environ 3,18 millions d’unités, selon les calculs de Bloomberg basés sur les données gouvernementales sur les expéditions globales et les appareils Android. Cette augmentation a marqué une accélération par rapport aux mois précédents, qui ont été soutenus par la sortie du ‌iPhone 11‌ en septembre. Les chiffres proviennent de l’Académie chinoise des technologies de l’information et de la communication, un groupe de réflexion gouvernemental.L’iPhone 11‌ et l’iPhone 11 Pro d’Apple ont apporté des améliorations significatives dans la durée de vie de la batterie et la qualité de l’appareil photo par rapport aux modèles précédents, et ont été bien accueillis par les consommateurs et les critiques en Chine.

L’année dernière, les activités d’Apple dans le pays ont également été renforcées. La société a bénéficié d’une réduction de la taxe de vente qui lui a permis de baisser le prix de ses produits, tandis que les investisseurs se sont réconfortés par ce que le PDG d’Apple, Tim Cook, a qualifié de “bien meilleur ton” aux États-Unis. relation commerciale.

Pour l’avenir, la croissance à deux chiffres des expéditions augure bien pour Apple dans la préparation du Nouvel An chinois, qui tombe fin janvier de cette année.

Cependant, la société a encore du travail à faire si elle veut mettre une part significative dans la part de marché des fournisseurs locaux dirigés par Huawei, qui a acquis une position dominante au niveau national l’an dernier, malgré ses difficultés à l’étranger.

