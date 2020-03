La première de “Black Widow” retardée par la montée des craintes liées aux coronavirus – .

Disney vient d’annoncer que Black Widow, le film de Marvel qui lance la phase 4 du MCU, a été reporté en raison des craintes des coronavirus.

Black Widow rejoint d’autres retards Disney, notamment Mulan, The New Mutants, The Personal History of David Copperfield et The Woman in the Window.

Disney n’a pas encore annoncé de nouvelle date de sortie pour Black Widow.

L’épidémie de coronavirus n’a pas de fin en vue et la situation empire constamment. Chaque jour qui passe, les gouvernements du monde entier annoncent de nouvelles mesures destinées à réduire le risque d’infection, la distanciation sociale étant l’un des meilleurs moyens de protéger la population. En conséquence, plusieurs événements ont été annulés au cours des dernières semaines, notamment de grands salons et événements sportifs, mais aussi des premières de films. Fondamentalement, les rassemblements de personnes sont interdits dans le monde, ce qui rend impossible la tenue de tels événements en premier lieu. Pas que quelqu’un de bon sens veuille y assister.

En conséquence, plusieurs industries ont été touchées, notamment le cinéma. Certains studios ont déjà annoncé des retards, tout comme les chaînes de théâtre ont révélé que leurs théâtres resteront fermés pendant des semaines. Suite à une série de rumeurs, Black Widow rejoint désormais les rangs des blockbusters majeurs qui ont été retardés. Le film est facilement l’un des films les plus attendus du premier semestre 2020, car il s’agit du premier titre de la prochaine phase des médias de super-héros de Marvel.

Tout a commencé avec No Time to Die de Sony, qui a été le premier film à être reporté en raison de l’épidémie de COVID-19. Plusieurs autres ont suivi, dont Fast and Furious 9, A Quiet Place Part II, The New Mutants et Mulan.

Les rumeurs de la semaine dernière indiquaient qu’en plus de The New Mutants et Mulan, Disney pourrait également attirer Black Widow. Le studio a annoncé lundi sa décision d’annuler la première du film le 1er mai.

JUSTE DANS: Disney retarde la veuve noire de Marvel à cause du coronavirus. Il devait sortir le 1er mai.

Dans l’état actuel des choses, Black Widow n’a pas de date de sortie, et nous ne devrions pas nous attendre à ce que le film soit de sitôt compte tenu de l’état actuel de la pandémie de coronavirus.

Il y a quelques jours, je vous ai dit que Disney ne peut pas se permettre de retarder Black Widow trop longtemps, car le film fait partie de quelque chose de beaucoup plus grand. La phase 4 comprend 14 titres, dont six films et huit séries télévisées. Tout commence avec Black Widow, et le retarder signifie que tout le reste est retardé. Les chiffres d’infection à coronavirus ont augmenté à des taux alarmants depuis lors, à la fois en Europe et aux États-Unis, ce qui a entraîné l’arrêt de diverses productions, y compris des émissions et des films MCU.

Avec tout cela à l’esprit, il est parfaitement logique de voir Disney repousser tous ses films à venir, y compris tous les films et émissions de MCU Phase 4. Malheureusement, Disney ne sortira pas Black Widow en ligne, comme certains fans de cinéma auraient pu l’espérer après qu’Universal ait annoncé que tous ses nouveaux films sortiraient en salles et en streaming le même jour pendant la crise COVID-19.

