La première expérience de vote de Pokémon Go aboutit à la journée communautaire de Rhyhorn

Le 22 janvier 2020, Niantic a annoncé que, pour la toute première fois, les joueurs pourraient sélectionner le prochain Pokémon Community Day. Le 1er février 2020, de 12 h 00 à 23 h 59, heure locale, des entraîneurs du monde entier ont eu la chance d’avoir leur mot à dire sur le Pokémon qui sera présenté lors de la prochaine journée communautaire mensuelle. Les options incluaient Vulpix, Dratini, Rhyhorn et Machop, chacune avec son propre mouvement spécial pour la journée de la communauté. Cependant, les joueurs ne pouvaient pas simplement cliquer sur un bouton pour soumettre leur vote – non, les joueurs devaient sortir et jouer pour voter. Pour chaque joueur PokéStop tourné pendant la période de vote, il obtiendrait l’une des quatre tâches de recherche sur le terrain possibles, chacune correspondant à l’un des quatre choix. Chaque tâche terminée comptait comme un vote pour ce Pokémon particulier.

Aujourd’hui, Niantic a annoncé le gagnant de cette toute première journée communautaire de choix des fans: Rhyhorn! Rhyhorn est un type de sol et de roche de génération I dont l’évolution finale, Rhyperior, est l’un des meilleurs attaquants du jeu. Encore mieux, Rhyperior a évolué lors de la journée de la communauté connaîtra le mouvement de signature de Rhyperior: Rock Wrecker, qui rendra sans aucun doute Rhyperior encore plus utile dans les prochains jours. En plus d’introduire le mouvement de signature de Rhyperior, la prochaine journée communautaire verra également la sortie de la version brillante de Rhyhorn sur Pokémon Go. La prochaine journée communautaire aura lieu le 22 février 2020, de 11 h 00 à 14 h 00 heure locale dans l’hémisphère Nord et de 15 h 00 à 18 h 00 heure locale dans l’hémisphère Sud. Il y aura également un bonus 3X Catch Stardust pendant ces heures.

Êtes-vous impatient pour la journée communautaire de Rhyhorn? Avez-vous espéré un autre Pokémon? Faites-le nous savoir dans les commentaires et assurez-vous de consulter nos guides Pokémon Go pour que vous aussi puissiez devenir un maître Pokémon!