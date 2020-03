La première fuite vidéo du Pixel 4a révèle Snapdragon 730, 6 Go de RAM et une batterie de 3080 mAh

Vous vous souvenez quand quelques unités Pixel 4 de pré-production sont tombées d’un camion l’année dernière et ont été largement examinées bien avant la sortie officielle du téléphone? Eh bien, c’est arrivé à nouveau, mais cette fois, c’est le Pixel 4a. Juste un jour après la fuite de quelques images en basse résolution du combiné, le blog technologique cubain TecnoLike Plus a publié une critique espagnole de six minutes et demie du téléphone qui n’est pas encore sorti.

Le dos du Pixel 4a est en plastique, avec un lecteur d’empreintes digitales dans la position familière. Malgré la grosse bosse de l’appareil photo, il n’y a qu’un seul objectif 12MP et un flash intégré, bien qu’il ne soit pas clair s’il est accompagné d’une optique ToF. Selon les premiers tests du blog, l’appareil photo est censé être vraiment bon, mais cela devrait être attendu d’un Pixel.

L’avant semble beaucoup plus moderne que le Pixel 4. plus cher. Le 4a a des lunettes presque de la même taille autour de son écran et une caméra frontale perforée qui se trouve dans le coin supérieur gauche. Il fournit censément une résolution de 8MP. La vidéo nous donne également des données sur l’écran lui-même: il s’agirait d’un écran 5,81 “1080×2340 60 Hz avec une densité de pixels de 443 PPI. Comme prévu et précédemment révélé, il y a un port USB-C en bas, des boutons d’alimentation et de volume sur le côté gauche, et une prise casque en haut.

Grâce à une application d’analyse comparative, nous pouvons également voir plus de détails sur l’intérieur. Un processeur Snapdragon 730 est rejoint par 6 Go de RAM et 64 Go de stockage non extensible, alimenté par une batterie de 3080 mAh. Nous ne savons pas s’il y aura d’autres options de stockage. Un coup d’œil aux paramètres du téléphone révèle qu’il prend en charge la double carte SIM, bien qu’il ne soit pas clair s’il prend en charge deux cartes SIM physiques ou si une carte virtuelle doit être jetée dans le mélange.

Il n’y a pas de logo Google à l’arrière du téléphone, ce qui est un assez bon indicateur que ce que nous examinons est une unité de pré-production. Il peut y avoir quelques ajustements plus petits sur le matériel, mais il est probable que le téléphone ressemble à ce qu’il fait dans la vidéo. Nous pouvons également voir que le téléphone est actuellement équipé du correctif de sécurité d’avril, mais cela ne signifie pas nécessairement qu’il sera publié ce mois-ci – c’est une construction de logiciel de pré-production, après tout.

Selon la vidéo, le blog a acheté ou obtenu le téléphone dans un magasin cubain appelé Techno Fanaticos, mais on ne sait pas exactement comment le magasin a mis la main sur le combiné. TecnoLike a obtenu le Pixel 4a pour environ 500 $, ce qui n’est pas nécessairement le PDSF – il est probable que la source voulait de l’argent supplémentaire pour une unité de pré-production exclusive.

Il n’y a pas non plus de mot sur une version XL dans cette vidéo. Il est certainement possible qu’il n’y ait pas deux tailles cette année, car nous n’avons vu aucun signe indiquant autant jusqu’à présent, mais nous ne pouvons pas exclure l’existence d’une variante plus grande.

Grâce à cette fuite, nous savons presque tout ce qu’il y a à savoir sur le téléphone environ deux mois avant sa sortie prévue. C’est à nouveau la situation du Pixel 4, nous nous demandons donc si Google lui-même recommencera à publier des détails sur l’appareil.