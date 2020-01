La première saison de l’émission Little America, acclamée par la critique, est désormais disponible en streaming sur Apple TV +

La première saison complète de “Little America”, une série d’anthologie immigrée créée par Kumail Nanjiani et Emily V. Gordon, est désormais disponible en streaming sur Apple TV +.

L’émission présente huit épisodes d’une demi-heure qui se concentrent chacun sur une histoire différente, d’un enfant de 12 ans qui doit diriger un motel de l’Utah seul après que ses parents ont été renvoyés en Inde, à un étudiant diplômé nigérian qui devient un cow-boy .

Zachary Quinto, connu pour “Star Trek”, stars dans le quatrième épisode, et d’autres membres de la distribution incluent Jearnest Corchado, John Ortiz, Angela Lin, Kai To, Sophia Xu, Shaun Toub, Shila Vosough Ommi, Eshan Inamdar, Priyanka Bose et Conphidance.

Les créateurs de spectacles Nanjiani et Gordon sont surtout connus pour “The Big Sick”, et chaque histoire de la série qu’ils ont créée est basée sur un conte réel tiré d’Epic Magazine.

Lee Eisenberg, connu pour son travail sur «The Office», écrit et produit le spectacle aux côtés de Nanjiani et Gordon. Eisenberg a signé cette semaine un accord de contenu pluriannuel avec Apple.

La série a reçu des critiques largement positives de la part des critiques, qui l’ont qualifiée de meilleure émission ‌‌Apple TV‌‌ + à ce jour. “Little America” ​​a déjà été renouvelé pour la saison 2.

LeApple TV‌ + est disponible via l’application ‌Apple TV‌ sur iPhone, iPad, ‌Apple TV‌, Mac, Roku, Amazon Fire TV et certains téléviseurs intelligents de Samsung, LG, Sony et Vizio, ainsi qu’en ligne sur tv.apple.com . Le service de streaming coûte 4,99 $ par mois aux États-Unis, avec un essai gratuit de sept jours disponible.

