La première saison du rival de "Game of Thrones" de Netflix a de bien meilleures notes que la dernière saison de la vraie chose – .

Netflix, ainsi que ceux impliqués dans la création de la première alternative de Game of Thrones de la société, pourraient ne pas être heureux que tout le monde le compare toujours au meilleur spectacle de HBO. Mais The Witcher, qui a été présenté vendredi dernier, est presque certainement destiné à remplacer Game of Thrones. Le Witcher se trouve avoir été lancé juste après la fin de Game of Thrones, ce qui ne peut pas être une coïncidence. Et la série télévisée n'est pas la seule à chercher à remplacer Thrones. Amazon et HBO ont chacun lancé leur propre série fantastique cette année, y compris Carnival Row et His Dark Materials, et Amazon a une série Lord of the Rings en préparation.

Il sera difficile de remplacer Game of Thrones, mais il semble que Netflix soit bien parti: la première saison de The Witcher a déjà une bien meilleure note que la dernière saison de Game of Thrones.

Les fans n'ont pas vraiment apprécié la saison 8 de Thrones, en particulier la seconde moitié. La finale est l'épisode le moins bien noté de toute la série, avec un score de 4,1 étoiles sur 10 sur IMDB au moment de la rédaction de ce document, ce qui est encore plus bas qu'il ne l'était en mai.

Le Witcher, quant à lui, a fait beaucoup mieux sur le même site. Selon Forbes, l'émission était la série la mieux notée de Netflix sur IMDB pendant un court moment, marquant mieux que de nombreuses autres grandes séries, notamment Stranger Things, Peaky Blinders, Black Mirror, The Crown, Ozark et Haunting of Hill House.

The Witcher de Netflix avait une note moyenne de 8,9 étoiles au moment de la publication du rapport, avant de tomber à 8,8 et de lier Stranger Things pour la première place. Malgré tout, la première saison de The Witcher a des notes bien meilleures que Thrones 8 – la finale de The Witcher avait une note de 9,3 au moment de la rédaction de cet article. Bien que ces scores soient susceptibles de baisser de quelques points à mesure que de plus en plus de gens regardent l'émission, cela ne change rien au fait que The Witcher semble être un vrai gagnant pour Netflix dans sa quête pour trouver un remplaçant de Game of Thrones.

Netflix a déjà confirmé que la saison 2 était en préparation pour une sortie en 2021 quelques semaines avant la sortie de la série. En attendant, assurez-vous de consulter notre critique de Witcher.

Source de l'image: Netflix

