La première vente d’Amazon Echo Buds fait chuter le prix à 90 $ (40 $ de rabais)

Amazon a sorti ses premiers écouteurs sans fil l’année dernière, les Echo Buds alimentés par Alexa. Si le PDSF de 130 $ était un peu trop élevé pour vous, Amazon a baissé le prix des Echo Buds pour la première fois, ce qui ne fait que 89,99 $ (40 $ de réduction).

Les Echo Buds offrent la suppression active du bruit Bose, l’activation mains libres d’Alexa, jusqu’à cinq heures de lecture de musique sur une seule charge et trois embouts inclus. Les écouteurs peuvent également accéder à l’assistant par défaut de votre téléphone (Assistant Google sur Android, Siri sur iOS, etc.), si vous maintenez enfoncé l’écouteur.

Bien que nous n’ayons pas examiné les Echo Buds nous-mêmes, les autres critiques sont généralement positives. CNET a déclaré que les écouteurs «sonnent bien» et «s’adaptent confortablement et fonctionnent bien pour passer des appels», tandis que The Verge a écrit, «les premiers écouteurs véritablement sans fil d’Amazon dépassent les attentes».