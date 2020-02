La prochaine fonctionnalité CarKey d’Apple vous permettra d’envoyer des clés numériques à l’aide de l’application Messages

Comme découvert dans la première version bêta d’iOS 13.4, Apple travaille sur une nouvelle fonctionnalité “CarKey” qui permettra à un iPhone ou une Apple Watch de déverrouiller, verrouiller et démarrer des véhicules compatibles NFC.

Les «clés» CarKey sont en direct dans l’application Wallet et, comme nous l’avons constaté dans la première version bêta, peuvent être partagées avec d’autres personnes afin que vous puissiez autoriser d’autres personnes à accéder temporairement à votre voiture. Dans la deuxième version bêta d’iOS 13.4, il y a une mise à jour du libellé concernant le partage, ce qui indique clairement que les clés de voiture numériques pourront être envoyées aux personnes utilisant l’application Messages.

Les clés CarKey pourront être partagées avec des personnes dans des conversations individuelles mais pas dans des conversations de groupe. Depuis iOS 13.4 beta 2:

CarKey n’est pas disponible dans les conversations de groupe. Vous pouvez envoyer CarKey dans des conversations avec une personne.Le partage d’une clé CarKey avec quelqu’un permettra à cette personne d’utiliser son “ iPhone ” ou “ Apple Watch ” pour accéder à une voiture compatible en tenant l’appareil près d’un lecteur NFC situé à l’intérieur du véhicule. Les clés peuvent être permanentes (pour un conjoint) ou temporaires (pour un voiturier ou un mécanicien).

Les personnes qui reçoivent une clé numérique via l’application Messages verront un texte leur indiquant comment cela fonctionne.

[Vehicle Owner] vous a invité à utiliser leur [Vehicle Model] avec déverrouillage et accès en voiture. Cela vous permet d’utiliser votre ‌iPhone‌ et ‌Apple Watch‌ pour déverrouiller / verrouiller la voiture, démarrer le moteur et conduire.L’accès CarKey, comme Apple Pay et Apple Cash, est authentifié biométriquement à l’aide de Face ID ou Touch ID pour vous assurer que la personne qui détient le ‌iPhone‌ est la personne autorisée à accéder à une voiture, bien qu’il existe un “Mode Express: cela fonctionnerait sans doute sans avoir besoin d’authentification.

Apple établira un partenariat avec les constructeurs automobiles pour CarKey, ce qui indique qu’il peut s’agir d’une option installée en usine, tout comme CarPlay. CarKey nécessite un véhicule avec NFC, c’est donc quelque chose que les constructeurs automobiles devront implémenter comme ‌CarPlay‌.

Apple est membre du Car Connectivity Consortium (CCC), qui a développé une spécification basée sur NFC Digital Key 2.0 disponible à la fin de 2019. La nouvelle spécification établit une connexion sécurisée entre les appareils mobiles et les véhicules via NFC.

Le CCC travaille également sur une spécification Digital Key 3.0 basée sur Bluetooth Le et Ultra Wideband, permettant un accès sans clé passif en fonction de l’emplacement. Les iPhone 11, 11 Pro et 11 Pro Max d’Apple prennent en charge l’Ultra Wideband, c’est donc la fonctionnalité CarKey que nous pourrions voir à l’avenir.

On ne sait pas encore quand CarKey sera annoncé par Apple ou quand il commencera à être déployé sur de nouveaux véhicules, mais un lancement pourrait venir avec la sortie publique d’iOS 13.4.

Avec la rumeur selon laquelle Apple organiserait un événement le 31 mars, l’annonce CarKey pourrait être faite lors de l’événement, car nous nous attendons à ce que la sortie d’iOS 13.4 coïncide avec le lancement de nouveaux appareils.

