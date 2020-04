La prochaine génération de Galaxy Buds de Samsung serait livrée avec un tout nouveau design semblable à un haricot

Lorsque Samsung a présenté le Galaxy Buds + au début de cette année, certains ont été déçus de la décision de l’entreprise de laisser le design inchangé. Les écouteurs n’offrent pas non plus d’annulation active du bruit, ce qui est également décevant. Selon un rapport de WinFuture, Samsung travaille actuellement sur une nouvelle paire d’écouteurs sans fil authentiques, appelés “beans”.

Le rapport comprend plusieurs rendus des Galaxy Buds de nouvelle génération, apparemment basés sur des croquis et des modèles 3D des écouteurs. Comme vous pouvez le voir dans les rendus ci-dessus, les écouteurs auront une conception semblable à celle d’un haricot, avec deux haut-parleurs situés dans la partie inférieure. Avec les deux haut-parleurs, les écouteurs auraient un “canal extérieur” pour un meilleur son et plusieurs microphones pour une excellente qualité d’appel. De plus, les écouteurs auront des capteurs pour détecter si les écouteurs sont placés à l’intérieur du conduit auditif ou non.

Malheureusement, le rapport WinFuture ne révèle aucune des principales caractéristiques ou spécifications techniques des vrais écouteurs sans fil à venir. Il est également difficile de savoir si les écouteurs seront lancés cette année, bien que le rapport indique qu’il est possible qu’ils fassent leurs débuts avec les téléphones de la série Galaxy Note 20 en août.