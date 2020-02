La prochaine smartwatch ECG d’OPPO pourrait sortir fin février 2020

OPPO n’est pas parti

derrière, quoique débutant tard, dans la course à la création d’une entreprise technologique

répond à presque tous les besoins d’un passionné de gadgets. Maintenant, presque tous les

entreprises qui ont commencé comme fabricants de smartphones se sont enrôlées

eux-mêmes comme créant des montres intelligentes, parmi de nombreux autres produits intelligents.

Un compte Twitter légitime a posté une photo ou plutôt le rendu officiel de la première smartwatch de la société chinoise OPPO.

Du point de vue de l’apparence, la smartwatch conserve le design standard pour les smartwatches de nos jours, avec un cadran noir rectangulaire. Cependant, contrairement à toutes les autres montres intelligentes disponibles sur le marché, la montre intelligente OPPO contient des aiguilles de montre striées d’une couleur rouge frappante.

Auparavant, une nouvelle avait fuité concernant la fonction de la montre, et la photo récemment publiée le confirme. La smartwatch n’a en effet pas de roue, comme celle qu’Apple Watch arbore sous le nom de Digital Crown. Sur le côté droit du boîtier, deux boutons y sont installés. Ces boutons sont susceptibles de contrôler l’horloge. En outre, selon toute vraisemblance, l’un des boutons de ce côté devrait être équipé d’un indicateur d’événement à LED.

La prochaine smartwatch du fabricant chinois de smartphones est censée compléter sa gamme avec des spécifications allant des fonctionnalités habituelles de la smartwatch à toutes les fonctions d’un tracker de fitness moderne. En effet selon certaines sources, la smartwatch OPPO pourra enregistrer la fréquence cardiaque, la pression artérielle et prendre un ECG. Les spécifications ne s’arrêtent pas là. De plus, la smartwatch pourra également contrôler la qualité du sommeil, afficher le rapport sur les calories brûlées et bien plus encore.

Quant à sa date de sortie, dans un consensus général, on pense que l’on peut s’attendre à l’article fin février. Le prix d’une telle smartwatch devrait idéalement commencer à 300 $.

