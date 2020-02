La production d’AirPods a pris de l’ampleur en raison du risque de coronavirus

Apple avait prévu d’augmenter la production d’AirPods à 45 millions d’unités au premier semestre 2020 afin de répondre à la demande croissante. Cependant, l’épidémie de coronavirus en Chine fait que cet objectif commence à sembler irréaliste, selon un nouveau rapport du Nikkei Asian Review.

L’épidémie de coronavirus a entraîné la fermeture des fournisseurs d’Apple en Chine pendant deux semaines, et même si les travaux devraient reprendre lundi, des sources ont déclaré que les composants resteraient rares en raison de la perturbation.

“En raison de l’épidémie de virus, cela fait déjà environ deux semaines que les assembleurs ont expédié de nouvelles séries d’AirPods”, a déclaré une personne familière avec la situation. “Tous les magasins et transporteurs vendant des produits Apple comptent vraiment sur les fournisseurs pour reprendre le travail la semaine prochaine.”

L’arrêt de la production a fait en sorte que le stock d’AirPod d’Apple est si bas que, selon des sources, Apple réserve la majeure partie du stock à ses propres magasins en ligne et au détail, une décision qui est normalement réservée pour le lancement d’un nouveau produit. Alors que les AirPod réguliers sont toujours disponibles à l’achat sur le propre site Web d’Apple et dans ses magasins, les AirPods Pro à succès sont toujours en rupture de stock pendant un mois.

UFC 247: Stream Jones contre Reyes en direct sur ESPN + 8 février

Luxshare Precision Industry, Goertek et Inventec, les principaux fabricants d’AirPods en Inde, auraient arrêté la majeure partie de la production depuis le nouvel an lunaire. Deux personnes familières avec l’affaire ont déclaré au Nikkei Asian Review que les usines ont à peine deux semaines de composants et comptent sur la Chine pour redémarrer leurs opérations afin de continuer l’assemblage.

“L’une des grandes préoccupations est de savoir si les autres fournisseurs de pièces en Chine peuvent reprendre sans problème le travail pour produire suffisamment de pièces pour l’assemblage final”, a déclaré la personne. “Nous devons vraiment attendre et voir comment les choses évolueront la semaine prochaine. Si les assembleurs ne peuvent pas obtenir suffisamment de pièces en deux semaines, ce sera un gros problème.”

Les fournisseurs d’Apple en Chine et en Inde devraient tous reprendre la production normale lundi.