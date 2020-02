La production d’AirPods Pro Lite aurait été repoussée par rapport au démarrage prévu du deuxième trimestre

La semaine dernière, la publication de l’industrie taïwanaise DigiTimes a fait une référence éphémère aux prochains écouteurs “AirPod Pro Lite” sans fournir de détails sur le produit, ce qui laisse perplexe quant à savoir s’il s’agirait d’une version de troisième génération des AirPod réguliers ou d’un nouveau membre du Famille AirPods Pro.

Bien que nous n’ayons toujours pas une image complète de ce à quoi s’attendre avec ces écouteurs à venir, DigiTimes a publié aujourd’hui un autre texte de présentation payant décrivant spécifiquement ‌AirPods Pro‌ Lite comme une “version d’entrée de gamme de la série ‌AirPods Pro‌ d’Apple” et disant que la production ne sera pas coup d’envoi au deuxième trimestre de cette année, comme prévu initialement.

La production de la ‌AirPods Pro‌ Lite, une version d’entrée de gamme de la série ‌AirPods Pro‌ d’Apple, ne devrait pas démarrer au deuxième trimestre comme prévu initialement, selon des sources du secteur.Nous n’avons pas entendu de rumeurs spécifiques à propos de ces écouteurs PAirPods Pro‌ Lite ou des mises à jour des ‌AirPods‌ et ‌AirPods Pro‌. Les ‌AirPods Pro‌ viennent de sortir en octobre, nous ne nous attendons donc pas à une mise à jour avant un certain temps, tandis que les ‌AirPods de deuxième génération arriveront il y a un an en mars.

Nous mettrons à jour cet article avec tous les détails supplémentaires une fois que DigiTimes élargira son texte de présentation en une histoire complète.

