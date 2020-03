La production de la phase 4 de Marvel pourrait être arrêtée indéfiniment – .

Un initié de Marvel a affirmé que trois émissions de télévision MCU Phase 4 en cours de développement pour Disney + ne reprendraient pas leur travail dans les prochaines semaines en raison de la nouvelle pandémie de coronavirus.

Il a suggéré que d’autres productions de la phase 4, y compris certains films et séries télévisées de l’année prochaine, pourraient être affectées par le retard.

Le rapport a ensuite été supprimé, mais l’initié a défendu l’exactitude du courriel divulgué sur Twitter.

Visitez la page d’accueil de . pour plus d’histoires.

Nous serions à environ cinq semaines de Black Widow, mais sa première le 1er mai ne se produit pas à cause de la nouvelle pandémie de coronavirus. Disney a retardé la sortie, mais il est trop tôt pour dire si le blockbuster fera ses débuts sur Disney + plutôt que dans les cinémas. Plus les mesures de quarantaine prennent de temps, plus il est probable que Disney reconsidère le lancement de Black Widow.

Certains disent que le retard du film ne ruinera pas la chronologie du MCU Phase 4, et cela pourrait très bien être le cas. Mais l’épidémie de COVID-19 est un problème majeur pour la phase 4 de Marvel, pas seulement Black Widow. Plusieurs autres émissions de télévision et films sont à divers stades de production, et le travail a été arrêté sur la plupart d’entre eux. Et maintenant, un initié qui a rendu compte des derniers développements de la phase 4 de Marvel au cours des derniers mois a déclaré dans un nouveau blog que la production de la phase 4 du MCU était arrêtée indéfiniment. Puis il a supprimé le poste.

Charles Murphy de MurphysMultiverse a écrit un court article au cours du week-end sur son blog dans lequel il a déclaré que Marvel avait informé les membres de l’équipage par e-mail que leur interruption de 4 semaines avait été prolongée indéfiniment.

La liste des émissions concernées comprend The Falcon and the Winter Soldier, WandaVision et Loki. Selon le courriel divulgué, les membres de l’équipage ont été informés qu’à compter du 3 avril, ils ne seront pas employés pour leur contrat particulier. La production redémarrera «lorsque l’environnement sanitaire mondial le permettra», a indiqué l’e-mail.

Murphy a déclaré qu’il est supposé que d’autres films en cours de production pourraient être retardés. Il a cité Shang-Chi et La légende des dix anneaux comme exemple, un film que nous connaissons déjà a été interrompu en raison de l’épidémie de coronavirus, ajoutant que ces retards pourraient également affecter les films de l’année prochaine, y compris Doctor Strange dans le multivers de la folie et Thor: Love and Thunder.

Le leaker a supprimé le message à un moment donné après qu’il a frappé la presse (une version en cache de celui-ci est disponible ici).

FYI: Le retard a été contesté par quelqu’un prétendant être un membre d’équipage. Je l’ai retiré pour le moment.

– Charles Murphy (@_CharlesMurphy) 21 mars 2020

Murphy a déclaré sur Twitter qu’il avait supprimé le message car le retard était contesté, mais a ensuite déclaré que la fuite était exacte:

Je n’ai pas pris l’histoire parce qu’elle était inexacte. Je l’ai retiré parce que je l’ai jugé insensible après avoir entendu un autre membre d’équipage.

Mon site, comme presque n’importe quel autre petit blog, n’est plus pertinent maintenant. Je ne veux pas trouver de pertinence en ruinant quelque 20 jours.

– Charles Murphy (@_CharlesMurphy) 21 mars 2020

En toute honnêteté, le 3 avril ne ressemble même pas à une date limite plausible pour reprendre toute sorte d’activités quotidiennes. Les quarantaines et les verrouillages devront probablement être étendus bien au-delà de cela pour réduire la propagation du virus, et plusieurs entreprises seront affectées dans le processus, y compris le cinéma.

Le travail à domicile pourrait être possible pour certains des projets MCU concernés de la phase 4, en supposant qu’ils aient terminé le tournage, mais ce n’est apparemment pas le cas pour Falcon et WandaVision.

Je connais beaucoup de gens sur leur retour à la «normale». Normal va être très différent. Nous vivons un événement mondial d’une fois par siècle (ou plus). Bien plus va changer au cours des 4-6 prochains mois. Soyez fort là-bas. Soyez intelligent.

– Charles Murphy (@_CharlesMurphy) 22 mars 2020

À ce stade, peu importe la durée de ces délais MCU Phase 4. Ce qui importe le plus, c’est la santé et la sécurité de toutes les personnes, et la meilleure façon de garantir cela est par le biais de mesures prolongées de distanciation sociale. Soyez prêt à continuer de jouer votre rôle dans l’effort mondial de vaincre ce virus en restant à la maison aussi longtemps que possible et en vous lavant souvent les mains.

Source de l’image: Chelsea Lauren / Variété / Shutterstock

Chris Smith a commencé à écrire sur les gadgets comme un passe-temps, et avant de le savoir, il partageait son point de vue sur les technologies avec des lecteurs du monde entier. Chaque fois qu’il n’écrit pas sur les gadgets, il échoue lamentablement à rester loin d’eux, bien qu’il essaie désespérément. Mais ce n’est pas nécessairement une mauvaise chose.

.