La production de l’iPhone 12 augmente, mais les fournisseurs s’inquiètent de la demande

Les usines d’Apple en Chine semblent augmenter leur capacité de fabrication de ses derniers iPhones pour l’automne, mais le problème peut se poser moins sur la chaîne d’approvisionnement et plus sur la question de savoir si la demande pour les nouveaux appareils sera là ou non.

Un haut responsable de l’un des sous-traitants de la société rapporte que “les commandes d’Apple pour le trimestre se terminant en mars devraient chuter de 18% par rapport à l’année précédente”. Ils ont également déclaré que la montée en puissance de la production de l’iPhone 5G a été reportée, mais que cette décision ne signifie pas nécessairement que le lancement lui-même est retardé.

La société semble s’inquiéter de la possibilité qu’avec la lutte mondiale contre la pandémie de coronavirus, la demande pour son smartphone phare soit au mieux tempérée sur certains de ses marchés clés.

“Personne ne parle plus de main-d’œuvre ou de pénurie de matériaux (en Chine). Maintenant, tout le monde cherche à savoir si la demande des États-Unis et de l’Europe pourrait suivre … la priorité est maintenant la demande des consommateurs aux États-Unis et en Europe.”

Selon une personne familière avec le sujet, l’un des fournisseurs d’affichage d’Apple se prépare également à une réduction des unités commandées. La société aurait prévu de livrer jusqu’à 70 millions d’écrans d’iPhone d’ici la fin de l’année, mais envisage désormais de réduire cet objectif de plus de 17% à 58 millions d’unités.

Meilleurs outils d’apprentissage en ligne pour les enfants: ABCmouse, Reading IQ, et plus

Apple pourrait également réduire la main-d’œuvre de son site de production au Vietnam, une décision qui pourrait s’avérer nécessaire étant donné que le Vietnam et la Malaisie continuent d’imposer de nouvelles restrictions publiques en réponse à la pandémie de coronavirus.