La promotion Apple «Retour à l’école» est lancée au Japon, offrant aux étudiants des cartes-cadeaux sur Mac et iPad

Apple vient de lancer son événement commercial annuel «Retour à l’école» pour les étudiants et les enseignants au Japon. Rapporté par MacRumors, l’événement offre aux étudiants jusqu’à 18 000 yens, soit 164,52 $ (selon le taux de change actuel), pour des achats éligibles.

Les étudiants peuvent recevoir une carte-cadeau à l’achat d’un Mac ou d’un iPad, mais les montants les plus élevés vont à ceux qui achètent un Macbook Pro, Macbook Air, iMac ou iMac Pro. L’iPad et l’iPad Pro sont également éligibles pour la promotion, mais ces achats ne rapporteront qu’une carte-cadeau de 12 000 yens, soit 109,68 $ (par le taux de change actuel).

MacRumors mentionne également que selon le site japonais Macotakara, le rabais éducatif est également disponible pour les étudiants et les enseignants en plus de la promotion de la carte-cadeau. Le site explique qu’actuellement “les étudiants, les professeurs et le personnel des universités, des collèges techniques et des écoles professionnelles, ainsi que les parents et les personnes actives en tant qu’officiers de la PTA” sont tous éligibles à la réduction.

En plus d’une remise éducative et d’une carte-cadeau, Apple offre également à ceux qui achètent un Mac ou un iPad 20% de réduction sur Applecare + ainsi qu’une année gratuite d’Apple TV +. L’événement “ Retour à l’école ” au Japon se déroule du 6 février 2020 au 6 avril 2020.

