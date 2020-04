La propriété de l’iPhone pour adolescents atteint un niveau record dans une enquête de longue durée

L’iPhone continue d’être le smartphone le plus populaire parmi les adolescents américains, un titre qu’il détient depuis de nombreuses années, selon les nouvelles données recueillies par la société d’investissement Piper Sandler pour sa dernière enquête semestrielle sur les adolescents aux États-Unis.

85% des adolescents interrogés possèdent un ‌iPhone‌, et 88% s’attendent à ce qu’un ‌iPhone, soit leur prochain téléphone, qui sont tous deux de nouveaux sommets historiques, mais il convient de garder à l’esprit que la plupart de ces répondants sont issus de familles à revenu élevé. L’année dernière, 83% des adolescents interrogés possédaient un «iPhone» et 86% prévoyaient en acheter.

8% des adolescents ont déclaré qu’ils envisageaient d’acheter un Android, contre 10% lors de l’enquête de l’année dernière.

L’intérêt des adolescents pour le «iPhone» est fort depuis le début de ces enquêtes, mais n’a cessé de croître chaque année. En 2020, Apple devrait lancer des iPhones 5G et une nouvelle option ‌iPhone‌ SE plus abordable, ce qui pourrait faire encore augmenter le nombre d’adoptions d’iPhone‌ pour adolescents.

L’enquête de cette année a également porté sur les AirPod. 52% des adolescents ont déclaré qu’ils possédaient un ensemble de «AirPods», et parmi ceux qui ne possédaient pas de «AirPods», 18% prévoyaient de les acheter d’ici un an.

Les clients adolescents sont importants pour Apple, car la fidélité à la marque les incitera à continuer d’acheter des produits dans l’écosystème Apple pour les années à venir.

L’enquête «Faire le point avec les adolescents» de Piper Sandler a interrogé 5 200 adolescents avec une moyenne d’âge de 16,2 ans et un revenu médian des ménages de 65 600 $ sur leurs habitudes d’achat et leurs préférences de marque. Piper Jaffray a fusionné avec Sandler O’Neill plus tôt cette année, d’où le nouveau nom, mais cette enquête est en cours depuis 2001.

.