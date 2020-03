La protection avancée de Google limite désormais les applications non-Play Store et active automatiquement Play Protect

Pour les personnes les plus à risque qui pensent avoir besoin de la sécurité la plus élevée possible, le programme de protection avancée de Google offre les garanties les plus à jour possibles sur n’importe quel appareil Android. Aujourd’hui, deux nouvelles fonctionnalités sont annoncées pour protéger davantage les utilisateurs contre les attaques de logiciels malveillants et sécuriser les informations personnelles.

Play Protect est la protection intégrée contre les logiciels malveillants d’Android, mais il n’est pas activé par défaut pour tous les utilisateurs et peut être désactivé dans les paramètres. Si votre appareil est enregistré auprès de Advanced Protection, Play Protect sera désormais activé automatiquement et devra rester allumé. Puisqu’il analyse 100 milliards d’applications chaque jour et utilise l’apprentissage automatique pour vérifier leur sécurité, il est évident que cela devrait être une fonctionnalité de la protection avancée.

L’autre grand nouveau changement est que l’installation d’applications à partir de sources autres que le Play Store sera désormais sévèrement limitée sur les appareils Advanced Protection. Il existe cependant des exceptions, telles que les magasins d’applications préinstallés par les fabricants qui sont considérés comme des sources sûres et tout ce qui est installé via Android Debug Bridge. Il convient également de souligner que les applications que vous avez déjà installées ne seront pas évaluées et supprimées rétrospectivement.

Pour le moment, les utilisateurs de G Suite ne seront pas soumis à ces modifications, mais Google souligne que des protections équivalentes sont déjà en place grâce à Endpoint Management. Pour tous les autres utilisateurs inscrits au programme de protection avancée, ces modifications seront déployées à partir d’aujourd’hui. Google apportera également de nouvelles fonctionnalités de protection contre les logiciels malveillants à Chrome plus tard cette année. Plus d’informations peuvent être trouvées sur le site Advanced Protection.