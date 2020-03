La PS4 et d’autres consoles enregistrent une augmentation massive des ventes à travers l’Europe

Les gens passent beaucoup de temps à l’intérieur ces derniers temps, et il semble que cela se soit traduit par la vente de plus de consoles. GamesIndustry.biz a analysé les données du marché de GSD, qui suit les ventes de logiciels et de matériel sur 17 territoires, et a constaté qu’un nombre stupéfiant de consoles de jeux vidéo ont récemment volé.

Selon le rapport, les ventes de consoles pour la semaine du 16 au 22 mars ont augmenté de 155% pour atteindre 259 169. Cette augmentation a été généralisée, apparemment entre Xbox One, PlayStation 4 et Nintendo Switch, les trois systèmes enregistrant un énorme coup de pouce.

En termes de pays spécifiques, les ventes de consoles italiennes au cours de sa première semaine de verrouillage ont augmenté de 84% et celles de l’Espagne de 66,1% au cours de sa deuxième semaine de verrouillage. Les ventes de consoles en France ont également augmenté de 140,6% au cours de sa première semaine. Ceux qui pratiquent la distance sociale comme le Royaume-Uni et l’Australie ont vu leurs ventes augmenter de 250% et 285,6%, respectivement, au cours de la semaine 12 de cette année.

Après que le marché européen ait subi deux mois de fortes baisses, il semble avoir rebondi au cours des dernières semaines selon GamesIndustry.

Cela vient quelques mois seulement avant la sortie de la Xbox Series X et de la PlayStation 5 en vacances 2020. Microsoft a déjà déclaré que les Xbox Game Studios font face à “des défis et des contraintes uniques” lorsqu’ils travaillent à domicile au milieu de COVID-19, et des jeux comme Wasteland 3 et Minecraft Dungeons ont été retardés, mais la société n’a pas indiqué que le lancement de la Xbox Series X serait repoussé pour le moment. Sony n’a pas non plus annoncé de retard de son matériel PS5.