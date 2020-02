La PS5 allait être le sujet le plus chaud de GDC, mais Sony vient d’annuler – .

Plus tôt cette année, Sony a confirmé qu’il ignorerait l’E3 pour la deuxième année consécutive. Cela a été une surprise, car l’E3 2020 semble être le lieu idéal pour présenter une tonne de jeux vidéo de nouvelle génération à un large public, mais on s’attendait à ce que Sony organise son propre événement de révélation en février. Maintenant que février est presque terminé, non seulement nous n’avons rien entendu de Sony à propos d’un événement, mais maintenant, la société se retire de toutes les grandes conférences de jeux vidéo qui devraient avoir lieu ce printemps en raison de préoccupations concernant l’épidémie de coronavirus.

Mercredi, Sony a mis à jour un article sur son blog pour annoncer qu’il ne participerait plus à PAX East:

Aujourd’hui, Sony Interactive Entertainment a décidé d’annuler sa participation à PAX East à Boston cette année en raison des préoccupations croissantes liées au COVID-19 (également appelé «roman coronavirus»). Nous pensions que c’était l’option la plus sûre, car la situation change quotidiennement. Nous sommes déçus d’annuler notre participation à cet événement, mais la santé et la sécurité de notre main-d’œuvre mondiale est notre plus grande préoccupation.

Un jour plus tard, Sony a annoncé qu’il se retirerait également de la Game Developers Conference (GDC). La déclaration que Sony a fournie à GamesIndustry.biz était pratiquement identique à celle ci-dessus.

Il était presque inconcevable que Sony dévoile la PlayStation 5 dans son intégralité lors de l’événement de l’industrie, mais il y avait un certain espoir qu’au moment du lancement de GDC, Sony aurait au moins plus de choses à dire sur ses plans pour la prochaine génération. . En fait, dans l’enquête annuelle de GDC sur l’état de l’industrie, menée dans les semaines précédant l’événement, 38% des développeurs ont déclaré qu’ils étaient les plus intéressés par le développement de jeux pour PS5, contre 37% pour Switch et 25% pour la Xbox Series X (bien que PC ait remporté un glissement de terrain à 50%).

Malheureusement pour les développeurs et les fans, il semble que les chances d’apprendre quoi que ce soit de nouveau sur la PS5 au GDC 2020 soient tombées à zéro. Nous espérons que Sony aura au moins une annonce vidéo en préparation.

Source de l’image: Jomic / Shutterstock

Jacob a commencé à couvrir les jeux vidéo et la technologie au collège comme passe-temps, mais il est rapidement devenu clair pour lui que c’était ce qu’il voulait faire pour vivre. Il réside actuellement à New York et écrit pour .. Ses travaux publiés précédemment se trouvent sur TechHive, VentureBeat et Game Rant.

