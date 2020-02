La PS5 peut-elle lire des films Blu-ray 4K?

Meilleure réponse: Oui, PlayStation a intensifié son jeu de divertissement à domicile avec un lecteur Blu-ray 4K. Les films Blu-ray sont dans les cartes depuis quelques générations maintenant, mais maintenant Sony a rattrapé le retard et a inclus la 4K.

Les anciennes consoles

Sony a rendu une grande faveur aux cinéphiles en incluant un lecteur Blu-ray dans la PlayStation 3, considérant qu’il s’agissait d’une toute nouvelle technologie qui est sortie la même année que la console. Cela a été considéré comme une partie cruciale du succès du format. Les consoles sont utilisées comme systèmes de divertissement depuis 20 ans et le Blu-ray est toujours considéré comme une meilleure expérience de visionnage pour le streaming en ligne.

Cependant, comme la qualité vidéo continue de s’améliorer et que les téléviseurs 4K sont devenus plus répandus à la maison, la sortie de la PS4 Pro sans lecteur Blu-ray 4K a été un choc. Les fortes ventes de la génération PS actuelle en disent long sur les exclusivités PS4, mais Sony n’a pu compter que sur des titres comme The Last of Us pour garder les fans liés à la console sans améliorations de la construction.

PS5 obtient un lecteur Blu-ray

La liste des spécifications PS5 se développe lentement à travers des interviews et des articles de blog du blog PlayStation. Dans une récente mise à jour, Sony a confirmé que non seulement la PS5 aura un lecteur Blu-ray, mais aussi un lecteur Blu-ray 4K. Ceux-ci peuvent gérer des disques Blu-ray beaucoup plus grands, tels que les disques Blu-ray de 100 Go sur lesquels les jeux PS5 physiques seront livrés.

Ce sont les mêmes types de disques que ceux utilisés pour les films Blu-ray 4K. Sony devrait faire quelque chose d’incroyablement stupide pour gâcher la possibilité de regarder nos films 4K. Alors, prenez votre film 4K préféré ou prenez quelque chose de nouveau à regarder pour la prochaine saison des fêtes.

