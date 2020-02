La PS5 propose-t-elle des cadeaux de jeux numériques?

Meilleure réponse: Nous ne le savons pas encore, mais étant donné que Microsoft propose désormais des cadeaux de jeux numériques pour la Xbox, c’est une pratique courante sur PC et c’est dans l’ensemble la direction que l’industrie se dirige vers le téléchargement numérique, nous ne serions pas surpris si Sony a finalement rejoint .

Le don numérique entre dans une nouvelle ère

Nous vivons à une époque de commodité. Les achats en ligne nous ont offert un moyen de choisir un cadeau et de le faire envoyer directement au destinataire sans avoir à emballer et à expédier nous-mêmes. Pour les plus nerds d’entre nous qui aiment les jeux et les jouer avec des amis, c’est devenu encore plus facile avec les cadeaux numériques.

Maintenant, lorsque nous voulons jouer à des jeux multijoueurs avec des amis, sur la plupart des plateformes, nous pouvons simplement acheter un deuxième code numérique et le faire envoyer sur le compte de notre ami. C’est quelque chose que j’ai fait régulièrement avec des amis sur PC et Xbox. C’est particulièrement pratique lorsque des amis ne vivent pas à proximité.

Microsoft propose des cadeaux de jeux numériques sur Xbox depuis la fin de 2017. Cela s’est étendu à ses jeux PC numériques six mois plus tard. Vous pouvez offrir des cadeaux numériques de jeux Microsoft à vos amis sur l’une ou l’autre plate-forme. Les cadeaux numériques atteignent leur apogée lorsque vous regardez la Xbox et sa console One S All-Digital. Microsoft a pris la Xbox One et a supprimé la possibilité de lire un disque, de sorte que vous ne pouvez lire que des copies numériques de jeux.

Bien que cela ne puisse pas sembler être une console idéale pour tout le monde, certaines personnes qui préfèrent déjà la commodité de ne pas avoir à aller au magasin pour obtenir votre prochain jeu adorent cette idée.

Pourquoi ne pouvons-nous pas offrir de jeux numériques sur le PS Store?

Honnêtement, nous ne savons pas. Il ne semble pas y avoir de bonne raison pour laquelle vous ne pouvez pas offrir de jeux numériques via le PS Store. Sony ne le permet tout simplement pas. Ce que nous savons, cependant, c’est qu’il a récemment cessé d’autoriser d’autres sociétés à vendre des codes de jeux numériques PlayStation.

Certains rapports montrent que l’investissement dans les jeux numériques est une bonne idée. Pour la première fois, les ventes de jeux numériques de Sony ont dépassé celles de leurs homologues physiques. Les résultats financiers du premier trimestre (2019) ont montré que les ventes de téléchargements numériques de jeux complets sur PS4 représentaient 53% des ventes du début de l’année à juin. un bond de 10% par rapport à l’année précédente.

J’espère que c’est un signe que les choses pourraient changer à l’avenir. En attendant, nous pouvons encore remplir nos listes de souhaits PlayStation Store pour garder une trace des jeux qui nous intéressent. Peut-être qu’un jour vous recevrez un cadeau de cette liste.