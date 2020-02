La puissance inattendue du Moto G8 apparaît brièvement sur Amazon

Nous suivons la gamme de téléphones Motorola à venir depuis quelques mois. La plupart des spécifications et des rendus ont été divulgués assez complètement la semaine dernière, révélant presque tout sur le G8 et le G8 Power, et donnant au moins un bon aperçu de ce à quoi s’attendre pour le G Stylus. Bien que les fuites aient été assez ponctuelles, cela ne fait jamais de mal d’en obtenir un peu plus, surtout quand elles proviennent directement des détaillants – et grâce à Amazon, nous avons maintenant plus de rendus et de détails à parcourir pour le G8 Power.

Amazon a temporairement rendu publique la liste des produits pendant plusieurs heures pour les modèles Smoke Black et Capri Blue. On ne sait pas quand ils sont allés en direct, mais ils ont été retirés vers 2 heures du matin.

Comme la plupart des listes Amazon, la liste complète des spécifications n’a pas été affichée, mais elle a touché quelques-uns des détails clés. Les points forts incluent la batterie de 5000 mAh, deux haut-parleurs stéréo, un écran Full HD + de 6,4 pouces, un processeur à 8 cœurs et 4 Go de RAM. Le système à quatre caméras est également mentionné, ce qui, selon les fuites, sera le tireur principal 16 MP, un objectif macro 2MP, un grand angle 8 MP, et à en juger par la description du produit, cela ressemble à un autre téléobjectif 8 MP.

La description du produit mentionne une “conception hydrofuge” qui peut gérer les éclaboussures, les déversements et la transpiration – cela ressemble à quelque chose entre IPx4 et IPx6, mais pas l’IPx7 ou supérieur qui signifierait qu’il peut survivre à une immersion dans l’eau.

On ne peut pas retirer grand-chose d’autre de la liste des produits, mais cela apporte plusieurs nouveaux rendus à différents angles pour les deux couleurs.

Noir fumée:

Capri Blue: